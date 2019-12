Explicaron cómo se originó la gresca en la cárcel de Paraná: Fotos y videos

Video: Principio de motín y un guardia herido en la cárcel de Paraná

que fue rápidamente, controlado por el personal penitenciario, confirmaron autoridades a Elonce. Además, durante los incidentes un guardia penitenciario resultó herido, pero se encontraba fuera de peligro, se señaló a este medio.Un espeso humo que tenía su origen en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, invadió esta noche las calles del barrio San Martín en la capital entrerriana y ante la situación, rápidamente se activó un fuerte operativo policial en la zona de la cárcel, supo Elonce., clausuraron las calles linderas al penal de varones.Al lugar también llegó personal de Bomberos Voluntarios de Paraná para sofocar el fuego que había iniciado un grupo de internos. Además, al menos dos ambulancias, ingresaron a la cárcel, mientras desde el interior de la UP1, se escuchaban detonaciones de arma de fuego.Pasadas las 22.30 de este miércoles, cuando la situación ya estaba controlada, el comisario Marcelo Sánchez, titular del Servicio Penitenciario provincial, fue el primero en dialogar cony agregó que "aparentemente, querían pasar al otro pabellón para producir alguna pelea con los otros internos", señaló."En ese momento, el personal penitenciario intervino para controlar a los internos y en el movimiento, resulta herido un oficial que estaba a cargo de la Unidad Penal Nº1", explicó el titular del Servicio Penitenciario provincial y agregó que luego de controlarse la situación,"En los mencionados pabellones, se alojan internos con condenas y tras los incidentes, no descartamos queUn par de horas después de los incidentes y con la situación en calma, fuentes del Ministerio de Gobierno, dieron a conocer qué había sucedido entre los muros de la Unidad Penal Nº1 de la capital entrerriana."Seis internos intentaron hacer un boquete de un pabellón a otro, lo que fue detectado por personal penitenciario, que al intervenir en la situación, resultó herido en el rostro un agente y fue derivado al hospital San Martín para su mejor atención", se señaló desde el Ministerio y se confirmó que "no sé registró ningún herido de gravedad".Asimismo, se informó que se originó "un principio de incendio, que fue sofocado en primera instancia por el personal penitenciario y también acudieron Bomberos Voluntarios, por lo cual no pasó a mayores".Acorde a las directivas que se implementan en estos casos, "el personal de la Policía, Jefatura Departamental de Paraná, procedió a establecer el protocolo de actuación, armando un cordón de seguridad preventivo", explicaron en el comunicado.