La pista que siguen los investigadores para dar con el paradero de Rómula Arrúa

Paraná Se conocieron nuevas imágenes de la mujer que se ausentó de su hogar

Continúa la búsqueda de Rómula Arrúa , la mujer de 66 años que se ausentó de su domicilio el jueves 25 de octubre, en horas de la tarde. A una semana de su desaparición, los investigadores adelantaron asobre una pista que rodea la búsqueda: el uso de su tarjeta SUBE para abordar una línea urbana. Pero hasta el momento se desconoce si arribó o no, a destino."De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, a las 15 se la ve que se retira del domicilio con un bolso, se llevó su DNI y su celular", confirmó a, el Jefe de Investigaciones de la Policía, Comisario General Fabio Jurajuría.En la oportunidad, reveló que Arrúa, "días anteriores a su desaparición había extraído dinero de una entidad bancaria y tenemos corroborado que utilizado la SUBE para abordar un colectivo de una línea urbana de Paraná"."Corroboramos en las líneas de larga distancia y no tiene salida, se dio intervención de la sección Canes y continuamos bajando los registros de las cámaras de seguridad de la Terminal de ómnibus", adelantó en relación a cómo continúa la investigación, hasta el momento, sin resultados satisfactorios."Estamos muy desorientados, no sabemos ya prácticamente dónde buscar. Crece la tensión, la incertidumbre, la angustia, el nerviosismo?", había confiado a, Gladys Gareis, la hija de Rómula Arrúa.Se recordará que personal policial de Investigaciones estuvo el martes pasado en la vivienda familiar. "Se llevaron elementos personales de ella y una notebook de uso personal, una alfombra de la camioneta, sogas que tengo para atar las cosas, nada más", relató el esposo de la mujer, Hugo Gareis, al mostrarse "molesto" por los procedimientos de búsqueda.