Sigue la búsqueda de Rómula Arrúa: hubo un allanamiento en su casa

"Sé que nos estás viendo, nos estás escuchando. Estamos esperándote".



Paraná Se conocieron nuevas imágenes de la mujer que se ausentó de su hogar

La búsqueda de la familia

Por cualquier información comunicarse al 154296731

Gladys Gareis, la hija de Rómula Arrúa, aseveró aque "esperan la llegada" de la mujer de 66 años. Profundamente conmovida, la mujer dijo: "Hace cinco días que estamos esperando a que aparezca mamá, sana y salva, que se pueda comunicar con nosotros".En el mismo sentido, le envió un mensaje."Estamos muy desorientados, no sabemos ya prácticamente dónde buscar. Crece la tensión, la incertidumbre, la angustia, el nerviosismo?", confió la hija de esta mujer que está siendo intensamente buscada desde el jueves, día en que se ausentó, en las primeras horas de la tarde."Hicieron planimetrías, sacaron fotos, hicieron filmaciones, todo dentro de la casa", destacó Hugo Gareis.El hombre puso relevancia en que d"Nosotros nos preocupamos por conseguir las imágenes de la cámara donde la vimos pasar. Está la cámara del 911, que está en calles Montiel y Garay y nunca dijeron si la vieron, no sabemos qué pasa con esa cámara", resaltó.A su vez,Su hija la vio por última vez el jueves al mediodía. "Me cuidó mi nena a la mañana y quedamos en que al otro día haríamos lo mismo", relató.Cuando salió de su casa "Salió con lo puesto, dejó cerrada la casa, como que volvía enseguida, pero no volvió más".Familiares están muy preocupados y solicitan colaboración de la comunidad que pueda brindar alguna información sobre esta mujer de 66 años.Familiares accedieron a unas imágenes de la zona (a unas tres cuadras de la vivienda de Arrúa), que la muestran caminando por el lugar, conoció Elonce.