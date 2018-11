La familia de Rómula Arrúa está muy preocupada por la ausencia de esta mujer de 66 años que salió de su casa, este jueves por la tarde.

Indicaron a Elonce TV que Arrúa "no padece demencia, siempre sale a hacer mandados pero no sale muy lejos".



Asimismo, dijeron que al lugar personal policial llegó con perros para seguir el rastro de Arrúa, aunque "al haber llovido, se dificultó el trabajo".



Si bien la mujer tiene familiares en el interior de la provincia, "ya nos comunicamos con ellos y no ha viajado hasta allá", mencionó la hija de Arrúa a Elonce.



Por cualquier información comunicarse al 154296731.