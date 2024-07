Disturbios en UOCRA Paraná: “Son delincuentes, no tienen olor a cal ni cemento”

Momentos de mucha tensión se vivieron en la mañana de este viernes en la sede de la UOCRA Paraná, ubicada en calle Andrés Pazos 176 de la capital entrerriana, por el violento ingreso de unas 30 personas, que serían ajenos al sindicato que nuclea a los trabajadores de la construcción.Sobre lo sucedido, Jeremías Arenales integrante de la Comisión Directiva de UOCRA Paraná, habló cony dio cuenta que quienes ingresaron al sindicato “no son trabajadores, son delincuentes”; al tiempo que contradijo algunos dichos de las autoridades policiales.. La UOCRA siempre está abierta para todos, acá vienen los compañeros a tomar mate, a resolver los problemas, y que vengan de otro lado a tomar nuestra casa nos indigna a todos”, mencionó.Si bien Arenales negó que entre las personas que irrumpieron en la sede haya gente de Paraná, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó que al menos cuatro de ellos son locales y también descartó la presencia de armas de fuego, al dar cuenta que “se hizo el palpado y ninguna de las personas estaba armada”. Aunque no se descarta que durante la inspección en la sede se encuentre algo.dijo Arenales y también negó que lo sucedido esté relacionado con conflictos sindicales internos: “En toda Entre Ríos no tenemos conflictos, esta es una gente delincuente que vino a tomar el gremio con armas y pasó eso”. Y acotó, ante la interpelación de este medio sobre lo que dijo la Policía de las armas: “seguramente las habrán descartado, es obvio”., los trabajadores están contenidos; que se vayan adonde tengan que irse. Está no es la casa de ellos, es la casa de los trabajadores”, afirmó al expresar su teoría sobre lo ocurrido y remarcó:Por otra parte, el sindicalista mencionó que en caso de existir alguna interna “se tiene que definir legalmente, con los votos, no agarrando compañeros, hay democracia y se puede elegir a cualquier dirigente”.Finalmente, Arenales mencionó que el abogado del sindicato “está presentando todos los papeles, vamos a dejar que la justicia y la policía haga lo que tenga que hacer”.Un total de 30 personas fueron las desalojadas y derivadas al Médico de Policía, para continuar con los procedimientos judiciales.