"Hay que concientizar sobre lo mucho que se pone en riesgo con un llamado falso"

Desde Bomberos Voluntarios de Paraná informaron que se han registrado en los últimos días, falsas llamadas que afectan considerablemente el servicio, ya que se trasladan dotaciones para hechos inexistentes, cuando podrían utilizarse para verdaderas urgencias.En ese sentido,dialogó con Pablo Aquino, integrante de Bomberos Voluntarios de la capital entrerriana, quien manifestó sobre las llamadas falsas: “No fueron muy reiterados, pero sí los hemos tenido”.Asimismo, sostuvo: “Más allá de que implican gastos y tiempo, por ahí significa frenar un camión que, a pesar de que circula con precaución, va con velocidad para tratar de no correr riesgos en accidentes. También estas arriesgando vidas ya que, si tenes una dotación en un cierto lugar y capaz en otro espacio hay personas atrapadas, tenes que mover el camión nuevamente”.Con respecto al último llamado falso, indicó: “Fue en la zona de Bajada Grande, pero no encontramos nada. Se comunicaron con el 911, la División Zapadores y no habían realizado ningún tipo de aviso. Fue un pedido de emergencias del 107 que, antes la impronta de acudir rápido al incendio, no se logró tomar número de teléfono para constatar”.“No sabemos si hubo un llamado falso o lo apagaron los propios vecinos. En un principio fue falso, porque no se sintió olor a humo, no salió ningún vecino a notificarnos de que había sido apagado o habían llamado. La idea es tomar conciencia de que es mucho lo que se pone en riesgo por un llamado falso”, concluyó.