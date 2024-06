Vecinos del barrio Procrear preocupados por reiterados hechos de inseguridad

Los vecinos del barrio PROCREAR están preocupados por el incremento de los hechos de inseguridad en la zona y solicitan la intervención del Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia. En este sentido, el presidente de la Comisión Vecinal PROCREAR, Jonathan Frank, comentó aque:Frank señaló que la situación se ha vuelto reiterativa y mencionó un conflicto particular con una familia que habita en el barrio del frente, conocido como El Perejil. “El accionar policial en la zona es excelente. Mantuvimos reuniones con la Comisaría Nº 13 y la 6, que son las que corresponden al predio, también con la departamental de Paraná.Asimismo, el presidente de la vecinal criticó las respuestas recibidas hasta el momento: “Muchas de las respuestas que hemos tenido en este tiempo es, ‘hay inseguridad en toda la provincia’, ‘hay inseguridad en toda la ciudad’. A mí me gustaría saber cuándo empezamos a naturalizar estas cosas que aceptamos ese tipo de respuestas. Son cosas que no tienen que pasar”.El barrio PROCREAR está compuesto por. En el sector donde estamos ahora, hay unasque convivimos con esto constantemente porque estamos enfrente de la trinchera”, explicó Frank y añadió queOtro vecino, Mario Calderón, también expresó su frustración: “La policía nos manifestó que hace todo lo posible, tal vez los presupuestos no están, los móviles no son suficientes, pero lo que necesitamos nosotros es que el Superior Tribunal de Justicia se empiece a hacer cargo de lo que está pasando porque los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Es algo que sentimos a diario y lo vemos”.Calderón enfatizó la necesidad de que la justicia actúe con mayor firmeza: “Los ciudadanos nos tenemos que poner firmes de que la justicia se haga cargo.Para la justicia parece que no pasa nada. Nosotros los ciudadanos estamos sufriendo esto, que no es de ahora.Para finalizar, otra vecina, Claudia, manifestó su preocupación diaria: “Nosotros nos comunicamos entre nosotros a través de un grupo de WhatsApp cuando vemos algún sospechoso y estamos siempre alerta”. Agregó que “el tema es que cuando bajamos de los autos, tenés que estar mirando para todos lados, viendo que no venga nadie. A mí me pasa con mi hijo, que va a la escuela a la siesta y regresa de noche; siempre estoy preocupada a ver si llegó a casa o no, porque tiene que pasar por una zona muy oscura y es muy inseguro”.Los vecinos también han solicitado una presencia policial fija en el barrio para atender las situaciones en el momento.concluyó Claudia.