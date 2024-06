Pasan a disponibilidad a los policías que intervinieron en el caso Goyeneche

Los resultados de la autopsia

Foto: Ariel Goyeneche

La reacción de la familia de Goyeneche

Tras conocerse el informe final de la autopsia de Ariel Goyeneche, el joven fallecido en la vía pública en el marco de un operativo policial, el Ministerio de Seguridad y Justicia informó el pase a disponibilidad de los efectivos que actuaron en el caso.El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, remarcó "la importancia del accionar de la Justicia" y destacó "que se haya elaborado un protocolo de actuación ante casos de crisis de Salud Mental en la vía pública, el cual, antes de éste hecho, no existía"."Siempre sostuvimos que en éste caso delicado se debía llevar a cabo una investigación transparente, imparcial y rigurosa, que así entendemos, está llevando a cabo el Fiscal interventor y en la cual, los funcionarios policiales siempre estuvieron a derecho, ahora, puestos en disponibilidad, en el contexto de la conclusión de la autopsia de la persona fallecida", subrayó Roncaglia.En este sentido, mencionó: "En Entre Ríos no existía un protocolo de actuación ante casos de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Este gobierno se dio el espacio a la discusión con diferentes organismos para poder consolidar un protocolo que nos permita capacitar, formar e intervenir de manera eficiente ante estos hechos".Ariel Goyeneche murió el 12 de febrero de este año frente a la dependencia de la Comisaría Segunda de Paraná, en calle Gualeguaychú. Este miércoles se conoció el informe final del Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, que acotó queEl fiscal Santiago Alfieri habló cony dio cuenta que "el informe completo autópsico, dictaminó como conclusión que hay una serie de lesiones contusas o traumáticas en el cuerpo de Ariel Goyeneche, que fueron en vida. Esto a nivel de hígado y riñón. La autopsia es por compresión externa, dice el dictamen de toracoabdominal”.Acerca de las posibles acusaciones que puedan recibir los efectivos policiales, acotó: “Esto nos da definición respecto de la muerte, que se sabía que era asfixia. No sabíamos el mecanismo. Esto nos determina que Goyeneche sufre la asfixia por la comprensión externa de su cuerpo. A partir de ahí, lo que queda por determinar y es la ponderación que tenemos que hacer desde la Fiscalía como órgano acusador son todas las secuencias que vivió Ariel Goyeneche desde la detención, el traslado y luego al llegar a Comisaría Segunda, quienes intervinieron en ese traslado y esa custodia para definir las responsabilidades al respecto”.En consonancia, acotó: “Conforme las evidencias que hemos recabado hasta el momento, son los mismos suboficiales que trasladaron desde Piedrabuena hasta calle Gualeguaychú, a la altura de la Jefatura Departamental, donde se da una salida del vehículo por parte de Goyeneche y luego una restitución del mismo. Permanece dentro del vehículo, pero a 40 metros de la comisaría, sobre calle Gualeguaychú, alrededor de media hora. Luego es llevado al frente de la comisaría, alrededor de las seis de la mañana”.Finalmente, el Fiscal remarcó que “faltan los toxicológicos que se están evaluando en los laboratorios de la Corte Suprema de Santa Fe. Esos están al llegar y ahora comienza el juego de partes con la defensa y la querella respecto de las precisiones que tengamos que tener de todos los técnicos que han intervenido hasta ahora”.Tanto familiares como amigos del joven fallecido, ya tuvieron acceso al informe y expresaron que el accionar policial habla de "brutalidad, vehemencia y saña". Asimismo, agregaron: "Es lo que queda a la vista al leer este informe, arrojado por la autopsia anatomopatológica sobre Ariel. Lo mataron, esto es homicidio, letra por letra".