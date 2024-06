Robaron el chulengo de un conocido vendedor de tortas asadas: “es mi trabajo”

El reconocido vendedor de tortas asadas, Gustavo De Santiago, conocido como "Terremoto", sufrió el robo de uno de los elementos fundamentales para su trabajo, el chulengo, en su puesto ubicado en el Parque Urquiza, Paseo Matero en Puerto Nuevo.De Santiago comentó a Elonce: "Fue una injusticia lo que me pasó. Yo estoy trabajando desde marzo en el Parque Urquiza en el Paseo Matero en Puerto Nuevo; los días sábados y domingos". El robo ocurrió este lunes feriado, cuando al llegar a su puesto, descubrió que el chulengo había desaparecido. "Me dejaron solo el cartel que dice torta asada", agregó.Además, "Terremoto" tiene otro puesto en barrio El Perejil, en la intersección de Avenida Ejército y Pablo Crausaz, donde también vende sus productos, pero la demanda en esta ubicación no se compara con la que tiene en la zona de Puerto Nuevo.Apelando a la solidaridad de la comunidad y del propio ladrón, De Santiago expresó:Además, hizo un llamado al ladrón:El robo del chulengo afecta significativamente su capacidad de trabajo, ya que este elemento es esencial para la preparación de sus tortas asadas, un producto muy popular entre sus clientes. "Terremoto", conocido por su carisma y la calidad de sus productos, espera que con la colaboración de la gente y las autoridades pueda recuperar pronto su chulengo y seguir adelante con su labor.