Noveno día sin colectivos: "El paro es por nuestra dignidad", afirman choferes

Política La Asamblea Vecinalista llevó a Diputados el reclamo por el transporte urbano

"El paro es por nuestra dignidad"

La empresa Buses Paraná depositó en la jornada del martes a los choferes del transporte público, el aguinaldo con la vieja escala, pero no cancelaron la deuda de los haberes de julio actualizados. Los choferes, nucleados en UTA Entre Ríos, se mantienen firmes en su postura y no levantan el paro hasta no tener el depósito completo de los salarios adeudados., el pago de las diferencias por aguinaldo y los meses de junio y julio, porque los empresarios manifiestan una cosa y hacen otra, nos pagan", explicó a, Juan José Solaro, delegado sindical en la sede de la empresa ERSA.no pretenden pagarnos prácticamente lo que nos corresponde y están tratando de hacernos trabajar con los sueldos a la baja", argumentó."Como dijo nuestro secretario general (Juan Carlos Dittler) nos vamos a mantener firmes hasta que esté toda la plata en cada cuenta de los trabajadores.", sentenció."Esperamos a que nos llamen y a la hora que sea, estamos dispuestos a ir a firmar las actas correspondientes, por el compromiso desde el sindicato, es el cobro de todo lo que corresponde a los trabajadores", remarcó, al tiempo que aclaró: "Y lo hacemos así, porque al primer paro de cinco días que hicimos, lo levantamos porque tuvimos la palabra del dueño de la empresa, y no cumplió"."Pedimos a los usuariosporque sabemos por lo que están pasando, pero nosotros estamos en la misma, también tenemos familias e hijos que quieren estudiar, y", encomendó Solaro."Nuestros hijos quieren progresar y se veny lo que nos moviliza a desarrollarnos como tales", justificó."Ya no es solo sueldo, es una parte integral que hace al desarrollo personal de cada uno", remarcó.