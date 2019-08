Ordenan a la comuna "que se ocupe de restablecer el servicio" de colectivos

Con los votos de los vocales Hugo González Elías, Marcelo Baridón y Gisela Schumacher, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná resolvió este martes rechazar el planteo formulado por la Municipalidad de Paraná, que a través de una medida autosatisfactiva pretendió el restablecimiento del servicio público por orden judicial. Con su presentación, efectuada en la noche del sábado pasado, el Departamento Ejecutivo municipal buscó además que el tribunal restableciera la prestación del transporte de pasajeros con motivo de los comicios del domingo último, planteo que fue declarado abstracto porque resultaba de imposible concreción en tan breve lapso.En su resolución el tribunal consideró que la medida autosatisfactiva no era la vía procesal idónea para resolver el conflicto puesto que impedía a la concesionara del servicio ejercer su defensa. Un derecho que le había sido reconocido en sede administrativa, conforme detallara la Municipalidad en su presentación ante la Cámara.Además la Cámara señaló que "quien debe garantizar la continuidad de los servicios públicos, y en este caso el de transporte de pasajeros automotor por ómnibus (?) es la Municipalidad promoviente, que soslaya su poder/deber dirigiendo peticiones que claramente son de imposible cumplimiento a la Justicia, requiriendo garantice la prestación del servicio a quien evidentemente no se encontraría en condiciones de hacerlo, siendo la propia actora la que dispone de herramientas instrumentales necesarias desde hace tiempo y que no las ha ejercido en tiempo y forma".Según los jueces "las facultades del municipio para restablecer el servicio son innumerables", por lo que "no es posible que este tribunal asuma a su pedido las potestades que le son propias" y por eso instó a que "prontamente el Municipio de Paraná asuma y ejerza esas competencias, porque la ciudad está paralizada".La Cámara también aludió a "la equivocada calificación del servicio público de transporte de pasajeros como 'esencial', calidad que en el régimen jurídico impide el ejercicio pleno del derecho de huelga de los trabajadores que se desempeñan en ese servicio". De esa manera reconoció el derecho de los choferes a efectuar un paro ante la demora en el pago de haberes por parte de Buses Paraná, la concesionaria del servicio.Vale aclarar que respecto de las cinco unidades que fueron llevadas a otra jurisdicción, más precisamente Corrientes, este martes, el gerente de ERSA Urbano, Hugo Ruiz, confirmó que las mismas regresaron a la capital entrerriana luego de haber llegado a un "acuerdo con el acreedor".