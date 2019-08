La Asamblea Vecinalista llevó a Diputados el reclamo por el transporte urbano

Unos 50 integrantes de la Asamblea Vecinalista se acercaron este martes a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores que realicen algún tipo de gestión para que se resuelva el conflicto de transporte que desde hace más de una semana dejó sin servicio de colectivo a los vecinos de Paraná y alrededores.En este marco, la referente de la Asamblea Vecinalista, Alicia Glauser, les habló directamente a los legisladores: "Es insostenible la situación que estamos viviendo los vecinos de Paraná y de la zona metropolitana. Los chicos y docentes no pueden ir a las escuelas, las aulas están vacías, los chicos están dejando las carreras universitarias y tampoco pueden ir a curarse a los hospitales"."Ustedes no tienen idea de las cosas por las que estamos pasando. Les pedimos que se conmuevan. Somos nosotros los que los votamos, los sostenemos y les pagamos los sueldos, y queremos pedirles que realicen gestiones para que el transporte vuelva a funcionar", dijo, al tiempo que recordó que hace un tiempo presentaron una iniciativa para que el transporte sea manejado en forma mixta por el Estado y privados.Dirigiéndose directamente a los diputados, sostuvo: "Viven hablando de las elecciones, de las internas y no tienen idea cómo vive la gente", enfatizó.Sobre el final de su discurso dio cuenta de la feroz devaluación del peso que se dio en las últimas horas: "Cada vez estamos más pobres y solos, espero que esto que les digo les llegue al corazón".