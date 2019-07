Paro de colectivos: Esperan notificación para volver a prestar el servicio

La semana arrancó sin servicio de colectivos urbanos en la capital entrerriana, luego que el paro se iniciara el pasado jueves por la tarde, como una medida de fuerza en diferentes provincias por la falta del pago a los choferes.que "algo de dinero le depositaron a los trabajadores. Aparentemente el municipio liberó alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos, pero esto no satisface a los trabajadores. Nos reunimos en asamblea".En ese sentido, indicó que "tuvimos la triste noticia, extraoficialmente, de que las empresas han presentado procedimiento preventivo de crisis, que seguramente antes de ser notificados, va a ser rechazado por nuestra institución. Nosotros no podemos aceptar eso, naturalmente vamos a rechazar por la gravedad que esto significa"."Aún no hemos sido notificados de la situación, pero cuando eso ocurra tenemos el deber de levantar la medida de acción sindical que estamos llevando adelante. La empresa también tiene que pagar todos los jornales caídos, no puede suspender a nadie durante el transcurso de esto y nosotros no podemos realizar ningún tipo de acción sindical por el lapso de 10 días hábiles, porque así lo establece la ley", remarcó.Consideró que "en el procedimiento preventivo de crisis las empresas pueden pagar hasta el 70% del sueldo y no remunerativo, excepto a los trabajadores que les falten 10 años para jubilarse. Es todo contraproducente para los trabajadores. Es una situación grave. Lamentablemente no podemos desoír a la justicia, estos son temas legales y tenemos que acatar la notificación de la Secretaría de Trabajo y levantar las medidas"."Si nos notifican debemos levantar las medidas de fuerza, organizarnos para salir a trabajar. Luego pasando 10 días hábiles quedamos en libertad de acción nuevamente si las empresas no cumplen con el reclamo que estamos solicitando. Seguramente nosotros vamos a ser citados a una audiencia en Trabajo pero claramente UTA va a rechazar el concurso preventivo. Ya lo hemos tenido, creo que en 2001, cuando Mariano Moreno y La Victoria habían presentado un procedimiento y lo rechazamos. Tiene que haber un acuerdo de partes. No obstante cuando nos notifiquen se deberá volver a trabajar y en ese lapso de 10 días hábiles las empresas no pueden suspender, despedir y deben pagarnos los jornales caídos por el tiempo que tuvimos llevando la medida adelante", señaló."Los responsables de esto, el poder concedente, los empresarios, deberían ver en qué situación queda la gente y deberían exigirle más y mejor servicio a la empresa. Deberíamos tener 10 o 15 coches en Paraná. La gente no puede estar esperando 40 o 50 minutos un coche. Quizás habría que normalizar los costos, pero brindar un buen servicio. Si eso ocurriría transportaríamos alrededor de un 30% más de personas", informó.