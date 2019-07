Confirman que "Buses Paraná" solicitó el "Procedimiento Preventivo de Crisis"

Se cumple el cuarto día sin colectivos en la ciudad de Paraná, en el marco de un conflicto salarial entre la empresa y los choferes agremiados en UTA. En medio del conflicto e intensas negociaciones con el Municipio de Paraná, con el objetivo que se retome la circulación de colectivos,del servicio transporte público de pasajeros en la capital entrerriana.Durante la mañana de este lunes, la Municipalidad de Paraná,integrada por ERSA y Mariano Moreno. "Desde temprano estamos reunidos para ver cómo solucionamos el conflicto", aseguró Frank a Elonce TV.La información fue confirmada a, sobre todo, por los costos requeridos y no atendidos desde el primero de enero cuando se retiraron los subsidios por parte de la Nación y pasa a ser una responsabilidad de la provincia", afirmó Ruiz.Con la solicitud, la unión de empresas "buscamos ver cómo salimos de esta disyuntiva del servicio, al no tener los ingresos correspondientes, se torna complicado el cumplimiento del servicio. Por lo tanto, hay que ver cómo se cumple con el servicio en esta situación tan difícil", explicó Ruiz aAl respecto, el gerente de ERSA señaló que se trata de una suma de "45 millones de pesos y para abonar el aguinaldo, necesitamos unos 14 millones, que es lo que no hemos podido pagar", dijo Ruiz yEn referencia al Procedimiento preventivo de crisis, el gerente de ERSA sostuvo que "tenemos que calibrar de alguna forma, los servicios a los ingresos que se tienen para poder hacer frente a todas las obligaciones y que el servicio funcione", dijo Ruiz a Elonce TV.Consultado por los miles de usuarios que están sin colectivos hace cuatro días en Paraná, afirmó que "pedimos disculpas, pero que no esté funcionando el servicio, significa que nuestros ingresos tampoco se están produciendo y es peor para nosotros.. Para que se levante el paro debería haber un acuerdo y un acompañamiento del gremio", afirmó a Elonce.