Por paro de colectivos, muchos trabajadores eligieron el tren para trasladarse

A raíz del paro de colectivos que afecta a la capital entrerriana desde el jueves pasado y que se extiende por tiempo indeterminado, el servicio de trenes entre Colonia Avellaneda y Paraná, se convirtió en una gran solución para los ciudadanos de ambas localidades.Cabe recordar que el recorrido dura unos 35 minutos y es utilizado por muchos trabajadores.se acercó este lunes a la estación: cada unidad partía con cerca de 200 personas, desde Paraná hacia Colonia Avellaneda. Muchos viajaron parados.El costo del boleto es de dos pesos. Hay tres servicios por la mañana y tres por la tarde. El primero es a las 4.45 y por la tarde, el último es a las 18.Carlos contó que hace más de cinco años que viaja en el tren. "Es un servicio extraordinario y más que nada para nosotros, la gente de Colonia Avellaneda, una zona tan olvidada en el tema de transporte. Es un buen servicio respecto de lo cómodo, lo seguro y el trato maravilloso que tienen con nosotros", aseveró aOtro de los pasajeros se mostró disconforme con el servicio porque "hay mucha cantidad de gente. Nunca se llena tanto. Hoy hay colas de dos cuadras. La gente viaja parada"."Voy y vengo en tren porque me queda cerca de mi casa. Capaz que lo use con más frecuencia. Es barato. Hay mucha diferencia de los precios del tren y el colectivo. Quieren subir el pasaje a 37 pesos (el colectivo). Es una locura lo que quieren cobrar; ya no voy a viajar más en cole, ahora ya lo cambié a ese servicio por el del tren".