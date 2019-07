Sin colectivos por cuarto día: Miles de usuarios afectados por el paro

Con el municipio

Se agudiza el drama de los usuarios del transporte de pasajeros en Paraná. UTA Entre Ríos confirmó a Elonce que la semana arranca sin servicio de colectivos urbanos en la capital entrerriana, luego que el paro se iniciara el pasado jueves por la tarde, como una medida de fuerza en diferentes provincias por la falta del pago a los choferes.Durante el fin de semana la situación no cambió y UTA espera una respuesta de la empresa para levantar el paro que cumplirá este lunes el cuarto día. Desde el sindicato apuntan a Buses Paraná, la empresa concesionaria del servicio, por las sumas adeudadas. Mientras que desde la firma responsabilizan al Municipio de Paraná porque no habría transferido el monto correspondiente al subsidio que financia parcialmente el valor del boleto de colectivo.Consultado al secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, respecto a un posible encuentro entre las partes, el representante afirmó a Elonce que no han sido convocados por el Ejecutivo municipal."Esperamos al lunes para poder avanzar en alguna solución, pero hasta el momento, el único que se ha preocupado y mantenido contacto ha sido el secretario municipal de Servicios Público, Ricardo Frank", comentó.Respecto de la intervención de la Provincia para destrabar el conflicto, Groh explicó que mantuvieron comunicaciones telefónicas con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz.Pero al menos hasta este domingo no había una convocatoria formal para acercar a las partes en puja.