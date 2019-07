Cómo impacta el paro de colectivos a usuarios, taxistas y comerciantes

Se cumple este lunes el cuarto día sin colectivos urbanos en Paraná, en el marco de una medida de protesta que encabezan choferes nucleados en UTA Entre Ríos ante la falta del pago del aguinaldo de parte de Buses Paraná.Comerciantes coincidieron anterespecto a que fue "un día atípico", porque más allá de transitar la segunda semana de vacaciones de invierno, la falta del transporte urbano afectó el movimiento comercial en la zona céntrica de la ciudad.registró no solo las bancas vacías, sino también, el escaso movimiento comercial en la zona céntrica."Hay bastante menos movimiento y es raro para un día lunes que siempre, los lunes y martes esta vereda explota de gente, y hoy parece sábado", comentó Facundo de La Huerta.El verdulero aseguró que "bajó el movimiento a raíz del paro", lo cual "hace que haya que arañar las paredes para llegar a fin de mes".Ante el escaso movimiento en comercios, bancos y entidades municipales, desde un drugstore dedicado a la venta de SUBE, aseguró: "Está todo muy quieto y complicado porque no anda mucha gente y las ventas bajaron hasta un 50%"."Hay nada de movimiento nos perjudica un montón a los comerciantes de la cuadra", coincidió Diego, responsable de un comercio dedicado a la venta de accesorios para celulares. "Circula mucho menos gente y estamos preocupados porque no hay movimiento", indicó."Las ventas bajaron un montón, hasta un 50%, y estamos a la espera de una solución, tanto para los comerciantes para los vecinos que se trasladan en colectivo", recalcó el comerciante, al dar cuenta que este lunes parecía "un día feriado"."Se siente muchísimo el paro del transporte, porque afecta el movimiento comercial en la zona céntrica y perjudica las ventas. Ya se había notado desde el viernes", coincidió el responsable de un bazar de calla 25 de Mayo."La venta bajó hasta un 50%, y desde el viernes que estamos complicados porque al no haber colectivos, la gente no lleva peso porque tiene que caminar", aseguró Miguel, de un puesto de verduras."Gasté más de 200 pesos en remis porque hoy si o si tenía que ir al médico", aseguró una vecina de la zona de barrio Kilómetro 5½. De igual manera, se mostró a favor del reclamo de los colectiveros: "Los obreros son dignos de su salario, ellos también necesitan cobrar".Un remisero comentó que, "si bien está complicado, porque no se trabaja más, está repartido y se está moviendo un poco más"."Por suerte la pegamos nosotros, aseguró un taxista, al dar cuenta que "los vecinos no tienen otra movilidad"."De avenida Almafuerte traje a tres empleados que dividieron el viaje", reveló. Según comentó, por el paro de colectivos, pasó de 20 a 25 viajes a 35 en un día, sobre todo en horario de comercio.