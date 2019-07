Lischet: "Los coches están disponibles para que los choferes salgan a trabajar"

En el marco del cuarto día sin servicio de colectivos en la ciudad,, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integran las empresas Mariano Moreno y ERSA, concesionarias del transporte urbano de pasajeros,, supoSe trata de una herramienta que, además de dar cuenta de la situación de fragilidad financiera y económica que registra la empresa, permite a la firma flexibilizar pago de indemnizaciones y retiros voluntarios ante despidos y suspensiones., no por este tema del paro, sino por lo que viene sucediendo desde septiembre a la fecha", confirmó a, Marcelo Lischet referente de Buses Paraná, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integran las empresas Mariano Moreno y ERSA.El Procedimiento preventivo de Crisis de Empresas (PPCE) surge de un proceso de negociación en el que participa el Sindicato, la empresa y el Estado (nacional o provincial) porque el mismo"Esto está establecido por ley y es una medida precautoria para que las empresas puedan seguir funcionando y que parte del personal dependiente de las mismas pueda seguir teniendo trabajo", explicó el referente de la concesionaria del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.Si Trabajo autoriza el Procedimiento,Consultado al empresario si la solicitud de esta herramienta alcanza para destrabar el conflicto con UTA ante el incumplimiento del pago del aguinaldo a los trabajadores, éste aclaró: "Hay que correrle traslado al sindicato dentro de las 48 horas, porque el compromiso previsto en el Procedimiento es que mientras se desarrolle, no deben efectuarse ni despidos ni paros"."Es una determinación que tiene que tomar la secretaría provincial de Trabajo", se desligó Lischet."En el compromiso actual, nosotros hemos dicho que los fondos que libere la municipalidad serán trasladados desde un primer momento al personal, indistintamente del monto que sea", comprometió, al tiempo que reveló: "La municipalidad liberaría 1.5 millones que nos adeudaba de abril por el subsidio del boleto estudiantil y en el transcurso de la tarde ese dinero irá a los trabajadores".advirtió que la situación "es compleja" y estimó que la interrupción del servicio podría volver a repetirse en 20 días cuando la empresa deba afrontar el pago de salarios a sus trabajadores."Buscaremos la forma para que todo el dinero se divida por partes iguales para que todos cobren", acotó Lischet, pero según se sabe, se necesitan alrededor de 14 millones para completar el pago del aguinaldo a los más de 500 trabajadores de su empresa."Hay que ser optimistas, porque una ciudad no puede estar sin transporte", acotó el empresario. Pero ante la insistencia respecto de una solución al conflicto, el referente de Buses Paraná comunicó:"Nosotros no generamos el compromiso que tomó la Nación con las Provincias para hacerse frente de la responsabilidad del transporte", se desligó.Respecto del cuarto día sin colectivos urbanos en la ciudad, el empresario indicó que "la suspensión de los servicios fue una medida que tomó el sindicato"."Hay que tener encuentra que hay trabajadores que aún no han cobrado su aguinaldo en otros comercios", comparó, al tiempo que señaló: "Los coches están a disposición para que los choferes salgan a trabajar"."El reclamo es válido, pero si nosotros no tenemos los medios para hacer frente..", fue el descargo del empresario.