Once por Todos, el día después: donaciones están en manos de sus destinatarios

"Ayudar hace bien",

Paraná Pasistas de Hasenkamp y Santa Elena hicieron vibrar Once por Todos

Paraná Once por Todos al ritmo de la cumbia con el show de Sergio Torres

Paraná El pañalómetro solidario de Once por Todos llegó repleto a Sala Mayo

Así vivieron los voluntarios, el día después:

es la consigna que Once por Todos propuso, y que durante meses, fue repetida incansablemente por quienes se sumaron a la iniciativa solidaria impulsada por Canal Once. Se ayuda a quienes lo necesitan, sean pacientes hospitalizados o personas en situación de vulnerabilidad."Nos ha satisfecho las expectativas; estamos contentos, más allá del cansancio, porque viajamos desde Santa Elena para sumarnos, Los voluntarios ya se volvieron y dentro de unas horas estarán en el hospital para descargar las donaciones", contó a nuestro medio, un voluntario del Hospital "Santa Elena". Los transportistas, este viernes, hicieron "que siga esta cadena solidaria" y lleguen a destino, los camiones repletos de donaciones.Una voluntaria de Cáritas de Nuestra Señora de Guadalupe de La Floresta resaltó el agradecimiento por lo recibido: "Es la primera vez que nos sumamos a Once por Todos, nos llevamos de todo, necesitábamos pañales y nos llevamos pañales en gran cantidad. Ha sido una bendición, el esfuerzo valió haber participado nos llena el espíritu", pusieron relevancia.