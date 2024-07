Barbarita Franco estrenó una microbikini rosa chicle

Barbarita Franco está de vacaciones en un destino paradisíaco anónimo y sorprendió a todos con su look de alto verano en las redes sociales. Fanática de las microbikinis como Wanda Nara y Caro Calvagni, la influencer deslumbró con un traje de baño de dos piezas muy canchero en rosa chicle, uno de los colores más trendy de la temporada.¿Los detalles del look? Es un modelo de alto impacto en uno de los colores del momento: el rosa. Este tinte se volvió furor desde el lanzamiento de Barbie: La Película en julio del año pasado. El corpiño es triangular y cuenta con una textura de volados. La bombacha es colaless, diminuta y muy cavada. Además, la parte inferior de la dupla tiene tiritas regulables con elásticos en negro.Aquello no fue todo. La esposa del abogado Fernando Burlando sumó un accesorio infaltable a su look de playa: un par de lentes de sol total black de formato rectangular con detalles dorados en el marco.