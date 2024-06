Emotivo reencuentro del Dibu Martínez con sus hijos en la concentración

El posible 11 de la Selección para jugar ante Perú en la Copa América

En la previa del partido ante Perú para cerrar la fase de grupos de la Copa América, los jugadores de la Selección argentina recibieron un envión anímico importante: la visita de sus familiares. Uno de los encuentros más emotivos fue el de Emiliano Martínez con su esposa Mandinha y sus hijos, Santi y Ava.Este reencuentro tan esperado se dio en el hotel de la concentración de la Selección en Miami y Mandinha fue la encargada de grabar este lindo momento. A tráves de sus redes sociales, la esposa del Dibu lo compartió y rápidamente se viralizó.En las imágenes se pudo ver a los pequeño correr directamente hacia el arquero campeón del mundo y se dieron un abrazo de varios segundos. Santi, fan número uno de su papá, tenía una remera con el 23 y Martínez en su espalda.Además, Mandinha y sus hijos hicieron un recorrido por Florida y disfrutaron de un paseo por Disney que también fue posteado en su cuenta de Instagram.De esta manera, los futbolistas de la Selección argentina recibieron un apoyo muy importante de cara a la parte más dura de la Copa América como será la fase eliminatoria, donde no hay margen de error.Si bien aún no está confirmado, el propio Scaloni reconoció que pondrá un equipo alternativo para cerrar la fase del grupo A este sábado a las 21 (hora de Argentina). “En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen”, dijo el DT en la conferencia de prensa que dio luego del triunfo contra Chile.Así las cosas, un posible 11 sería con: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Valetín Carboni o Alejandro Garnacho.