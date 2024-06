La reacción de Calu Rivero tras la condena a Juan Darthés por abuso sexual

La decisión de Juan Darthés tras ser condenado en Brasil

Juan Darthés fue condenado a 6 años de prisión en Brasil por el abuso a Thelma Fardin y Calu Rivero compartió una publicación en la que contó cómo se sintió con la noticia.“Escribo esto conmovida hasta las lágrimas, como el abrazo que nos dimos este lunes 10, cuando nos enteramos de la sentencia de Juan Darthés”, decía una parte del texto que publicó.Desde su cuenta de Instagram, la actriz se expresó agradecida a su padre por acompañarla: “Todo se siente abrumador, pero el aprendizaje y el crecimiento son inmensos”.“La fortaleza y el apoyo que mi padre me brindó en esos momentos raros de mi vida resonarán eternamente en mi ser. Su amor inquebrantable y su alegría contagiosa son tesoros que atesoro con mucha gratitud”, dijo.Al final, Calu confesó: “Nuestra realidad actual se parece más a lo que alguna vez soñamos como familia: llena de amor y paz. Viva la vida, hablar para sanar, todo lo que hemos aprendido y superado, el crecimiento...”.Luego de que Juan Darthés fuera condenado a seis años de prisión en Brasil por la causa de abuso sexual que le inició Thelma Fardin en 2018, en Mañanísima hablaron de la decisión que tomó el actor tras el fallo.“Esta es una condena que no está firme, ahora queda que la revisen dos jueces más de la misma jerarquía. De hecho, este fallo no fue por votación unánime, fue de dos jueces contra uno”, informó Estefi Berardi.Fue entonces cuando reveló: “Fernando Burlando, que no es su abogado en la causa, pero sí en Argentina, me explicó que Darthés piensa apelar esto, así que es un camino súper largo”.