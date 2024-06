¿Alexis Mac Allister otra vez infiel?: con quién habría engañado a su novia

Trascendió un fuerte rumor que envuelve a Alexis Mac Allister (25). El futbolista de la Selección Argentina habría sido visto “a los besos” con una reconocida modelo.



Fue el periodista Pepe Ochoa quien habló del tema en el ciclo que conduce en el streaming Bondi. Allí contó que, aparentemente, durante el fin de semana, el futbolista, que acaba de llegar a los Estados Unidos para jugar la Copa América con la Argentina, se habría olvidado por una noche de su actual pareja, Ailén Cova.



Supuestamente fue visto dándose unos besos con la modelo Rocío Robles y, según contó, habrían pasado la noche juntos en la casa de él.



“Ella es Rocío Robles. Exnovia de Tyago Griffo, en su momento tuvieron una historia. Ella levantó el perfil peleándose con absolutamente todo el mundo, hoy está más tranquilita, labura en un canal de televisión”, lanzó Ochoa en Bondi.



Luego, amplió: “Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos, beso que va, beso que viene, cuerpos que se rozan, terminan yéndose a la casa de él a pernoctar, garchotearon evidentemente toda la noche, con Alexis Mac Allister”.



Más tarde, en Intrusos (América, lunes a viernes a las 12) Laura Ubfal volvió a hablar del tema y dijo que el fogoso encuentro habría comenzado en el cumpleaños de Rodrigo De Paul, que festejó sus 30 años el pasado fin de semana en un reconocido bar ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero y contó con un show de Luck Ra.



Aunque según la periodista "estaban prohibido los celulares", esto no impidió que trascendiera el supuesto affaire de Mac Allister.



“La que estuvo en la fiestita famosa fue R R, reapareció Rocío Robles, hermosa ella, por supuesto”, comenzó diciendo Ubfal. Y agregó: “Hay muchos rumores y algunos decían que se fue con Mac Allister, ya lo metieron a Mac Allister”



“Después de la historia con Cami Mayán, él está de novio, todo tranquilo. Pero le endilgaron a Mac Allister que se fue con Rocío”, sumó.



Y aclaró: “Rocío ya desmintió, habló esta mañana con Santiago Sposato (periodista de LAM) y dijo que no, pero dio a entender que se fue con otro futbolista”.



“¿En qué quedamos Ro? Volvió de México, cuatro años allá, trabaja en ESPN”, cerró.



Luego, Pablo Layus, panelista del programa de América, contó que intercambió una serie de mensajes con Rocío y que ella volvió a negar las versiones.



Layus contó que Robles le dijo: “Los conozco a todos (los futbolistas) desde hace mucho tiempo, imaginate que mi ex ha sido representante de fútbol. Alexis se fue temprano porque al día siguiente se iba a un casamiento con la novia”.



Cabe recordar que Mac Allister estuvo envuelto en un gran escándalo mediático cuando, en diciembre de 2022, se separó de la influencer Camila Mayan (25) con quien había estado en pareja durante cinco años y, desde ese momento comenzó una relación sentimental con Ailén Cova, su mejor amiga de la infancia.



Eso no fue todo, rápidamente el futbolista y su nueva novia comenzaron a convivir y hace tiempo se comprometieron. Hace apenas unas semanas Mayan reveló cómo comenzó a sospechar que el deportista le era infiel.

