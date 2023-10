Sofía Clerici aseguró que su relación con Martín Insaurralde sigue intacta

Espectáculos Cuándo Jesica Cirio descubrió que Martín Insaurralde tenía otro romance

Sofía Clerici blanqueó su romance con Martín Insaurralde y desató un escándalo. Sin embargo, ahora fue por más y, desde Uruguay, confirmó que sigue en una relación con el político. “Yo se la relación y lo que tenemos con él”, sostuvo.Todo ocurrió al aire de Intrusos (América), después de que en el piso comentaran que los vecinos del country están hartos de las fiestas de Clerici y que incluso habrían asentado una denuncia.Desde que se desató el escándalo, trascendió la versión de que Clerici no sería la única mujer que habría mantenido una affaire con Insaurralde.“A Cirio y a Clerici las une un odio porque les habría llegado a las dos que Insaurralde habría tenido un encuentro con Luciana Salazar también”, comentó Pampito. Y aclaró: “No sé si pasó o no, pero este rumor les llegó a las dos y estaban furiosas”.Consultada acerca de su vínculo con Insaurralde, repasó: “Lo vi dos veces en mi vida. Una en el cumple de su hija y otra en una fiesta que me invitó Jesica por su aniversario”. “Bastante tengo con mi ex. Siento que están tratando de ensuciar gente. Encima yo estoy conociendo a alguien y esto me trae un problema”, lamentó.Tras el descargo de Luciana, Sofía le escribió a Pampito que insistió en la versión de que entre la modelo y el político parece estar todo bien. “‘No me molesta, yo no estoy despechada, si quiere salimos juntas’, me dice por Insaurralde y Salazar. ‘Yo se la relación y lo que tenemos con Martín así que hable Jesica’”, cerró.