Qué dijo Jésica Cirio tras la denuncia por enriquecimiento ilícito

Denunciaron a Jesica Cirio en medio del lujoso viaje de Martín Insaurralde y Sofía Clerici: los motivos



Jesica Cirio fue denunciada por enriquecimiento ilícito luego de que salieran a la luz las fotos del viaje de lujo que realizaron Sofía Clerici y Martín Insaurralde. Al aire de Socios del espectáculo (eltrece), Paula Varela contó que puedo hablar con Cirio para despejar algunas dudas sobre su actualidad.Aunque varios rumores habían indicado que la modelo podría ausentarse del ciclo para evitar el escándalo, la panelista aclaró que esto no es así: "Con respecto a la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) me dice que todos sus compañeros se solidarizaron con ella, que recibió mensajes muy amorosos, que está todo tranquilo y este domingo irá a hacer su trabajo normalmente".En cuanto a la denuncia por enriquecimiento ilícito, Cirio fue contundente: "Me dijo que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todos sus trabajos en blanco". "Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo", agregó la modelo que suele compartir sus producciones en las redes sociales.Además, según reveló Varela, Jesica habría descubierto el nombre de otra famosa que estuvo con Martín Insaurralde cuando aún estaba casado: "Ella me da otro nombre de una mujer del medio que estuvo con él este último año, que a ella le llegó cuando todavía estaba juntos. Se lo confirmó un abogado cercano a ella".Martín Insaurralde quedó en medio de un escándalo tras conocerse su viaje de lujo en un yate por Europa. En ese contexto, este lunes el abogado Santiago Dupuy de Lome denunció tanto al funcionario como a su expareja Jesica Cirio.El motivo es por los delitos de enriquecimiento ilícito y por el abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. El escándalo se desencadenó luego de que Sofía Clerici expusiera en sus redes sociales las vacaciones que tuvo con Insaurralde en Marbella, España. Con esos posteos quedaron en evidencia los gastos que hizo el funcionario, lo que derivó en una polémica tanto para el mundo de la política como del espectáculo.Fue a mediados de junio de este 2023 cuando Cirio confirmó su separación de Insaurralde. Su relación duró 10 años y tienen una hija en común, Chloé. Previo a romper con su vínculo matrimonial, la bailarina había publicado varias frases picantes. Por ejemplo: "No es la vida la que separa a la gente. Es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo, la mentira, la perversidad y la falta de respeto". (TN SHOW)