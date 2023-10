Sofía Clerici; rumor de “chantaje” y el futbolista que habría dejado “por pobre”

Espectáculos Denunciaron a Sofía Clerici ante la Justicia Federal

Espectáculos La picante reacción de Jesica Cirio tras el escándalo de Insaurralde y Clerici

En medio del escándalo que mezcla farándula y política de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, que buscó aclarar sin demasiada suerte la modelo y terminó con la renuncia a sus cargos del exmarido de Jésica Cirio, la panelista televisiva, Estefi Berardi lanzó una polémica versión sobre un chantaje que involucraría a la exconejita de Playboy.“Tengo una información confirmada, pero me gustaría sacar al aire a Sofía Clerici para ver si es verdad”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) para dar una fuerte información.“Es fuertísimo lo que estás diciendo”, se sorprendió Pampito y con la ausencia de Carmen Barbieri. “Se ve que no accedió a ese pedido porque publicó todo”, observó Estefi, quien aseguró que su fuente de información “es inobjetable”.“Le dijeron que podía ir presa porque está todo grabado. Por eso después sacó este comunicado explicando y retractándose”, aseveró, sobre el posteo que realizó Sofía unas horas después de mostrarse en Marbella, mimosa y entre lujos con el funcionario.Por otra parte, en el programa “Socios del espectáculo” revivieron una polémica de infidelidad que protagonizó la modelo con Matías Defederico cuando estaba en pareja con Cinthia Fernández.“Lo dejó por pobre”, aseguró Mariana Brey, sobre la relación que el exfutbolista tuvo con la exconejita de Playboy.“En 2013 él era muy de mandar mensajes privados. Le mandaba mensajitos por WhatsApp. La cuestión es que cuando ella se entera que él no tenía mucho sustento económico, la cosa no prospera. Había mucho quilombo de plata”, recordó.En el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares recordaron los furiosos tweets de la influencer. “¡Basta de estúpidos! ¡Venía aguantando no hacer esto! ¡Matías Defederico, ocupate de tu familia!”, lanzó, a fines de 2012.“¡No pretendo cámara, ni nada con esto! Jamás mandé a todos los que me hablan de frente, pero Matías me cansó”, apuntaba, directamente.“En ese momento él estaba con Cinthia Fernández, todavía eran pareja. Están los mensajes de cuando él le escribió a ella, pero no están las respuestas de él. Por supuesto que esto Cinthia lo descubrió”, rememoró la panelista sobre la controversia.