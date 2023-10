Cuándo Jesica Cirio descubrió que Martín Insaurralde tenía otro romance

Sociedad Qué dijo Jésica Cirio tras la denuncia por enriquecimiento ilícito

Pese a estar separada, Jesica Cirio se vio salpicada por el escándalo de Martín Insaurralde, que tuvo que renunciar a su candidatura luego de que Sofía Clerici difundiera fotos y videos donde se los veía haciendo el amor. Este lunes, en LAM (América), Yanina Latorre expuso que este romance tenía larga data, y que la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) sospechaba de la infidelidad de su esposo.y la trataron de loca. La crisis de ellos empezó en octubre del 2022. A ella: uno era una tatuada famosa y dos mujeres más, con nombre y apellido, hasta que ella averigua y. Como no tenía el teléfono de ella, la va a buscar en Instagram y se da cuenta de que estaba bloqueada. ¿Por qué Clerici la bloqueó de la nada sin haber sido siquiera amigas? Desde ahí empezó a desconfiar”, aseguró la panelista.. “Según ella y su entorno, Martín cambió (cuando pasó a ser Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires). Mientras era intendente, era un tipo tranquilo y familiero que volvía a su casa a las siete de la tarde, todo normal”, cerró.Jesica Cirio fue denunciada por enriquecimiento ilícito luego de que salieran a la luz las fotos del viaje de lujo que realizaron Sofía Clerici y Martín Insaurralde. Al aire de Socios del espectáculo (eltrece), Paula Varela contó que puedo hablar con ella para despejar algunas dudas sobre su actualidad.Aunque varios rumores habían indicado que la modelo podría ausentarse del ciclo para evitar el escándalo, la panelista aclaró que esto no es así: “Con respecto a la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) me dice que todos sus compañeros se solidarizaron con ella, que recibió mensajes muy amorosos, que está todo tranquilo y este domingo irá a hacer su trabajo normalmente”.En cuanto a la denuncia, fue contundente. “Me dijo que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todos sus trabajos en blanco. ‘Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo’”, cerró Varela sobre las declaraciones de la bailarina.