¿Melancólica y triste?: qué notaron los fans de Wanda Nara en su video en bikini

Espectáculos Zulemita Menem lució una malla enteriza cavada desde el verano europeo

Espectáculos Morocha reveló la fórmula para ganar mucho dinero en Only Fans

Espectáculos Magui Bravi publicó un emotivo video y confirmó su embarazo

Espectáculos Nazarena Vélez detalló por qué necesitó estar con otro hombre tras quedar viuda

Wanda Ncontinúa pasando sus días en Estambul, donde viajó con Mauto Icardi y cuatro de sus cinco hijos hace pocos días. En las últimas horas, Wanda Nara, compartió nuevas fotos desde se casa de Estambul, donde aparece en traje de baño tomando sol al borde de la pileta. Y si bien luce su belleza en todo su esplendor, un detalle llamó la atención de sus seguidores. Y se trata de su expresión algo melancólica y con mirada triste.La semana pasada trascendió que Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, no habría estado de acuerdo con el viaje de su hija a Turquía. Según chats revelados por Yanina Latorre en LAM, Nora considera que , como podría haber sido esta de trasladarse por un tiempo a Estambul.Según lo citado por Latorre, los chats de Colosimo y su ex pareja y padre de Wanda, Andrés Nara, correponden a 2022 cuando, en otras de las reconciliaciones de la pareja, Wanda viajó con Icardi a pesar del pedido de su madre de quedarse a vivir en nuestro país.Según los mensajes de texto difundidos por Yanina Latorre en LAM, -madre de -, no quería que . Y su preocupación no sólo radicaba en de la mayor de sus dos hijas, quien y que ya inició un tratamiento.Esta situación recuerda a lo vivido entre fines de 2021 y 2022, cuando tras el , Wanda y Mauro se separaron. En ese momento, la conductora de MasterChef tuvo una affaire con Elián Valenzuela, alias L'Gante, con quien grabó un videoclip."Recuerdan que el año pasado estaba el tema escolar de las nenas de Wanda, Nora quería que su hija se quedara en Argentina, hasta escuela ya les conseguimos, enfrente de Santa Bárbara y la dio vuelta y ya se van otra vez", contó Latorre leyendo mensajes donde Colosimo relataba su preocupación por los viajes de Wanda en 2022, entre peleas y reconciliaciones de la mediática con el jugador de fútbol.