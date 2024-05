Clubes entrerrianos emitieron documento con preocupaciones y exigen respuestas

Bajo el lema “No hay solución a los clubes y al deporte sin aportes de la política”, este viernes se llevó a cabo una reunión en el Club Parque de Villaguay, con gran participación de clubes de toda la provincia de Entre Ríos. Incluso, indicaron, varios clubes que no pudieron asistir enviaron su apoyo y se leyó la adhesión de la Red de Clubes Nacionales, acompañando a sus pares entrerrianos.



En esta reunión se abordaron tres temas cruciales: Emergencia Energética, Inseguridad en Instituciones y adicionales policiales y Reactivación de la Ley del Deporte a través del Consejo Provincial del Deporte (COPRODE).



"A pesar de que el Gobierno Provincial debería proporcionar soluciones a los problemas planteados, hubo preocupación por la intención de reactivar una ley sancionada en 1989. Esta ley establece, hoy, un porcentaje del 18% de las utilidades netas de juegos y apuestas del IAFAS destinado al Fondo Provincial del Deporte (Foproder), pero fue archivada en 2010 para habilitar el programa de Ayuda a Entidades Profesionales. Se propone anular la Ley 10373 y crear una nueva ley que beneficie a todos los clubes y deportistas de la provincia", indicaron.



Propuestas y acciones



"Ante la falta de políticas efectivas desde el ámbito provincial y varios municipios, es urgente visibilizar la difícil situación que atraviesan los clubes. En lugar de quedarse en la crítica, los dirigentes buscan impulsar proyectos que beneficien a los deportistas que acuden a los clubes, recordando el lema político de que 'los clubes y el deporte sacan a los chicos de la calle'", remarcaron.



Emergencia Energética: Se considera insuficiente el descuento del 10% en las facturas. Por ejemplo, una factura de $300,000 solo se reduce a $270,000, lo que no soluciona el problema.



Policía Adicional: Los altos costos están dejando a los clubes sin participar en competencias. Se propone que los clubes paguen por dos funcionarios policiales durante las competencias deportivas y que el gobierno provincial cubra el costo de otros dos.



Solidaridad con Clubes Afectados



El grupo de clubes presentes se solidarizó con aquellos que están atravesando una grave situación debido a la crecida del Río Uruguay, así como con los clubes de Villaguay que sufrieron destrozos a causa de un reciente tornado.



Conclusiones



La Asamblea resolvió llevar directamente al Gobernador las propuestas elaboradas, subrayando la necesidad urgente de aplicar el Consejo Provincial del Deporte (COPRODE).



Este encuentro marcó un momento crucial e histórico para el deporte entrerriano, demostrando unidad y determinación para seguir escalando en cantidad de participantes en futuras reuniones, que se realizarán en plataformas virtuales para facilitar la participación sin los costos de traslado. Fuente: FM Estación Plus Crespo