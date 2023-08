Magui Bravi publicó un emotivo video y confirmó su embarazo

¡Bebé en camino!



Magui Bravi confirmó su embarazo y compartió el video de la primera ecografía.



¿Qué opinas?#MaguiBravi pic.twitter.com/0GNAeFxe6A — Paparazzi (@PaparazziRevis) August 4, 2023

Después de conocerse que Magui Bravi cursa su primer embarazo, la bailarina subió un emotivo video a sus redes sociales celebrando la llegada del tercer mes de gestación.La primicia la dio Ángel de Brito en LAM (América, a las 20) con un enigmático: "Estuvo en el Bailando, bailó como los dioses, de las buenas bailarinas, siempre me preguntan cuándo vuelve, bueno este año no va a poder ser porque es primeriza y está embarazada".Entonces, inmediatamente el conductor reveló de quién hablaba: "Le mando un beso a mi querida Magui Bravi, que va a ser mamá por primera vez con su novio"."Pocas bailaron tan bien como Magui Bravi en el Bailando", reconoció De Brito sobre el talento de la futura mamá.La panelista Fernanda Iglesias sumó información sobre la bailarina y su pareja: "Hace 14 años que están juntos, tuvieron un impasse cuando ella empezó a hacerse conocida, pero después volvieron, él es arquitecto, se llama Octavio Cattaneo y este año habían anunciado su casamiento en marzo".Sobre su carrera profesional, Ángel recordó: "Ella estuvo en el Soñando por bailar y fue la ganadora, ahora hace mucho tiempo que está trabajando como actriz y como conductora también estuvo en varios programas, pero bueno ahora la vida le cambió porque llegó este embarazo".Y explicó la razón por la que la ex participante del Bailando se había ausentado ese día en LAM: "Hoy iba a venir al programa, pero me escribió a la mañana que estaba con náuseas, así que va a venir en estos días seguramente a contarnos esta buena noticia".Ahora, Lucía Magdalena Ana Bravi, como es un nombre completo, compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen casi un millón y medio de seguidores, un emotivo video celebrando la llegada del tercer mes de gestación.En las imágenes se puede ver una ecografía de su primer hijo y después a ella en ropa interior luciendo contenta su incipiente pancita de embarazo frente a un espejo.El texto con el que Magui acompañó el íntimo posteo dice: "Cumplimos 3 meses, subimos 3 kilos y sos el sueño y el desafío más grande de mi vida. Hoy sólo puedo agradecer. Felicidad total". (Clarín)