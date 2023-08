La Joaqui confesó qué es lo que le mira a un hombre: “Es excluyente”, aseguró

Cuáles son las exigencias de La Joaqui en un hombre

La Joaqui está experimentando una etapa de cambio y crecimiento tanto a nivel personal como profesional. La cantante optó por tomar un descanso de su exitosa carrera hace varias semanas y desde entonces se ha centrado en cuidar su bienestar, disfrutar del tiempo en familia y fortalecer sus lazos con amigos cercanos. Además, aprovecha esta pausa para desarrollar emocionantes nuevos proyectos.Recientemente, La Joaqui acaparó titulares debido a los rumores de romance que la vinculan con el jugador de la Selección Argentina de fútbol, Thiago Almada. Las especulaciones sobre esta posible relación surgieron a raíz de un video en el que la cantante habló sobre su estado de salud. Lo que llamó la atención fue un detalle en particular de la habitación en la que estaba que desató sospechas y curiosidad.Posteriormente, la teoría acerca de esta relación amorosa prácticamente se confirmó cuando la propia artista compartió una fotografía luciendo un short de fútbol de la Selección Argentina, con el número 16, precisamente el que corresponde al jugador señalado.Otra gran noticia que la cantante compartió en sus redes es que será parte de Got Talent Argentina. El programa de talentos está a punto de iniciar y contará con la presencia de la artista en el jurado. Después de tomarse un merecido descanso de los escenarios, La Joaqui compartió un adelanto de su participación en el programa, dejando a sus seguidores sorprendidos y emocionados por lo que está por venir.Hace poco, La Joaqui compartió detalles sobre lo que valora en un hombre cuando sale en una cita, lo cual generó una avalancha de críticas. Algunos usuarios la acusaron de “haberse subido al pony” por sus exigencias, que aunque no son numerosas, sí son excluyentes para ella. La controversia en torno a sus criterios de selección ha generado un animado debate en las redes sociales.En la entrevista, la cantante reveló algunos detalles sobre sus preferencias al salir con un hombre. “. No nuevas, limpias. Si no trata bien a sus zapatillas, imagínate cómo te trata a vos…”, expresó contundente.Las declaraciones sobre sus preferencias al salir con un hombre no fueron bien recibidas por parte del público, y las reacciones no se hicieron esperar. Algunos comentarios como: “Pagá vos el barbero 2 lucas por semana”,reflejaron la desaprobación de aquellos que no simpatizaron con sus exigencias. (Vía País)