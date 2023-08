Morocha reveló la fórmula para ganar mucho dinero en Only Fans

Paraná Paranaense reveló cuánto dinero ganó por vender imágenes eróticas propias online

Silvina Escudero se unió a Only Fan y, a través de una entrevista, reveló su fórmula para ganar tanto dinero sin siquiera mostrarse a ella misma. “Yo no entendía. Estaba en otra empresa, terminé el año pasado, hice creo que seis meses. Y le pregunté a Cande Tinelli, que ella está en Only. A mí me gustan los pies, yo me los cuido. Empecé a interiorizarme. ¿Si yo te digo, ¿sabés cómo hacerlo? Ni idea. No sabía qué les gusta: la planta, el arco, el tobillo, los dedos”, detalló Escudero ante la periodista Tatiana Schapiro.. Sin embargo, a Silvina, hay una imagen que fue la que más le funcionó y así ella entendió cuál es el camino que debía seguir. “Fui descubriendo. Y tengo seguidores que también me siguen en Instagram entonces me dicen ´Hace más esto, hace más lo otro´, y me van guiando, porque”, contó.Silvina Escudero está casada y, si hay algo que destaca de su matrimonio es cómo la acompaña su esposo en este emprendimiento. “Las fotos más sexies que tengo me las saca él”, llegó a revelar. Luego, agregó: “De hecho me dice ´Ahí no estás mostrando nada. Mostrá un poco. Ponete más de cola´. En mi laburo él me re acompaña, me re banca. Mientras vos te sientas cómoda con lo que vos mostrás, mostrá lo que quieras, me dice. Las primeras fotos me las sacó él”. Sin dudas, su relación va viento en popa.