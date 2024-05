Florencia Peña impone la sastrería con escote extremo y mangas de red

Después de hacer temporada en Córdoba y Rosario con el musical Mamma Mía, Florencia Peña llegó a Buenos Aires para protagonizar la obra y su look de estreno no pasó desapercibido. Siempre elegante, pero sin perder la cuota de sensualidad infaltable en todas sus apuestas, deslumbró en sastrería con mucha piel a la vista.¿Los detalles? La actriz optó por un conjunto azul Francia (el color protagonista del vestuario de la película que inspirada en la obra) de saco y pantalón recto, pero con una vuelta de tuerca: la pieza superior tiene mangas abullonadas de red translúcidas con brillos, un género que es tendencia, y escote en V muy pronunciado que la artista exhibió al no llevar ningún top o camiseta debajo. El modelo es de Cynthia Martos.Siempre al cuidado de cada detalle, combinó el vestuario con un par de sandalias celeste de tiras finas, taco aguja y strass que mostró en primer plano a través de su perfil de Instagram. ¿El broche de oro? Una apuesta de maquillaje al tono con el resto del look a base de sombras azules en la mirada que se complementó con pestañas postizas, rubor en las mejillas y labios rosas.Sus seguidores no pasaron por alto el impactante look, que fue el blanco de cientos de halagos. “Hermosa”, “Increíble” y “Diosa”, la piropearon, además de desearle éxitos para su temporada de teatro en Buenos Aires.