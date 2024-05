Choque de trenes en Palermo: operarios de Trenes Argentinos bajaron el furgón

Con la ayuda de maquinaria pesada los operarios lograron quitar el furgón, y en breve se iniciará el proceso de encarrilamiento de los dos coches de la formación que están fuera del tendido de vías, para posteriormente poder quitar la locomotora y comenzar con los trabajos de acondicionamiento integral.Por lo tanto, aun no hay una fecha confirmada para la reanudación del servicio en la línea San Martín, que une las cabeceras Retiro y Doctor Cabred, partido de Luján.Además, las formaciones circularon hoy con un servicio reducido entre las estaciones de Villa del Parque y Pilar, aunque algunas operaron hasta La Paternal.Fuentes oficiales indicaron que los resultados de las pericias preliminares estarán recién en los próximos siete días.Según testimonios de los empleados, las formaciones estaban circulando con un servicio precario donde no funcionaba el sistema de señalización a raíz del robo de cables.Por su parte, el juez federal Julián Ercolini investiga un posible error humano en el choque de trenes, así como el estado de la red ferroviaria. Si bien la investigación por estrago culposo aún no tiene imputados, ésas son las dos hipótesis que, se estima, en conjunto fueron las causantes del incidente.A manos del Juzgado ya llegó la información con las planillas de funcionamiento del trayecto, y que a esa altura debía guardar muchísima precaución.