Colaless de encaje y portaligas: ex Gran Hermano dejó boquiabiertos a sus fans

Desde que salió de la casa de Gran Hermano (Telefe), Coti Romero se volvió una de las concursantes con mayor popularidad fuera del reality show. La correntina impactó a sus seguidores con un conjunto al borde la censura: lencería erótica blanca.La ex ‘hermanita’ se grabó desde su habitación: se mostró sensual y cien por ciento natural. El corpiño es de encaje sin armar y con aro. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y cuenta con tirita regulable en ambos lados. Además, tiene argollitas de acero desde donde se une el portaligas del mismo color, describió el portalOptó por usar el pelo recogido y un poco despeinado. Además, no agregó ni una sola gota de make up.