Cómo hace Catherine Fulop para tener una silueta envidiable a los 58 años

Espectáculos Catherine Fulop redobló la apuesta con nuevas fotos de alto voltaje

A los 58 años, Catherine Fulop tiene una silueta que muchos admiran y otros tantos envidian. No es magia, todo es a través de su esfuerzo: la actriz entrena a diario para cuidar su figura y mantenerse saludable.La actriz reflexionó al respecto y remarcó cuál es el “secreto”: “Es que no puedo. Es que es muy difícil. Es que no tengo tiempo. El esqueismo es la justificación de los mediocres, así de simple”, escribió hace unos días. Y acotó: “Comenzarás a lograr lo que te propones cuando dejes de poner pretextos”.“Tu cuerpo puede soportar cualquier cosa, es tu mente a la que debes convencer”, remarcó Catherine Fulop.