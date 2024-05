Pequeño emprendedor: Simón vende medias en el club donde practica básquet

Simón Neivert tiene 9 años y es jugador de básquet en Club Quique, de Paraná. Hace un año decidió iniciar su emprendimiento y vende medias deportivas en la institución.Durante la tarde de este viernes, mientras las categorías Pre Mini y Mini entrenaban, el pequeño colocó la mercadería en un banco al lado de la cancha y dialogó con“Hace un año yo tenía otro emprendimiento que era juntar latas, pero no me fue tan bien. Elegí hacer otra cosa. Con mi mamá elegimos vender medias. Me gustan mucho los diseños”, contó.Explicó que “traigo todo en una valija. En los bolsillos traigo las bolsas y los stickers. Cuando vendo las medias les pongo el sticker de regalo. Tengo medias de Jordan, Maradona y más”.Respecto al precio, indicó que se vende a 2400 pesos el par de medias. “Quiero seguir vendiendo. Mi mamá me acompaña siempre. A mí me gusta vender porque yo quería plata para comprarme cosas y no les quería pedir a mi mamá y a mi papá. Ellos me ayudaron a comprar las medias y ahora yo las vendo. En mi Instagram @mediasfacha hay muchas opciones”, expresó el niño, que asiste a la escuela Normal José María Torres.También se refirió a su pasión por el básquet y contó que “entreno en el club hace un año, vivo a unos 10 minutos”.Lucio, entrenador, comentó que “hace bastante sabía que él vendía medias, están muy lindas. Mi iniciativa fue querer comprarle y apareció con una valija llena de medias. Las puso arriba del banco a todas. Justo estaban entrenando otras categorías así que muchas madres le compraron. Lo bueno es que ahora no tenemos que salir a comprar medias al centro, las tenemos acá en el club”.Remarcó que el emprendimiento de Simón “es un hobby hermoso. Es algo que le sale a él hacerlo, su familia lo acompaña. A la iniciativa la tuvo él, pero como es muy pequeño siempre lo acompaña su familia”.