Andrea Rincón confesó que sufre de bullying por ser cristiana: “es inexplicable”

Andrea Rincón participó de un encuentro religioso, organizado por Hernán Acosta, en el cual fue oradora. La actriz tuvo una profunda charla en la que denunció que sufrió mucho bullying tras convertirse en cristiana.“A mí nunca me bullynearon tanto como por ser cristiana... Jamás en la vida me pasó”. “Me hacen bullying y tuve que alejarme de mucha gente, gente que amo y que a veces con algunos la remo porque pienso que va a pasar, pero con otros no”, admitió la ex Gran Hermano“Esto es inexplicable porque yo fui bravísima... Si me hacés bullying yo te puedo descansar de pies a cabeza y colgarte del techo”, dijo recordando su polémico pasado en los medios.“Yo tengo 39 años, pero los pibes que de chiquitos tuvieron que vivir con esto... es tremendo. Yo no me lo imaginé nunca. El bullying que me como por ser cristiana”, reflexionó.Finalmente, se mostró orgullosa y segura de su creencia: “No hay nada que me haga más feliz que me bullyineen por ser cristiana”, concluyó. Fuente: (NA)