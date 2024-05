Wanda Nara se sumó a plataforma para adultos e impactó con sus fotos

Wanda Nara anunció que será embajadora de una plataforma de contenido para adultos y compartió la noticia en sus redes sociales.“Quiero anunciar la firma de mi contrato para ser la imagen de Divas Play Mundial. El equipo que viajó a Europa para poder hacerlo realidad es increíble”, contó a sus seguidores que, desde este jueves, podrán verla en “producciones muy fuertes”. Tan es así que, el entrar al sitio, lo primero que se puede ver es una sensual foto de la mediática, acostada boca abajo y completamente desnuda.Según saber Teleshow, la propuesta del contrato es por un año y la empresaria recibió el apoyo de su marido, Mauro Icardi. “Se animó porque le gusta sacarse fotos y porque las ganancias que se le pronosticaron son muy fuertes”, aseguraron desde la plataforma a este medio. “Se espera que obtenga un millón de dólares en los siguientes seis meses”, agregaron, aunque por su popularidad estiman, que podría superar esa cifra en poco tiempo.En la actualidad, más de 25 celebridades argentinas, uruguayas y paraguayas venden contenido a través de esta página y generan ganancias diarias en dólares. Entre ellas, reconocidas figuras como Florencia Peña, Flor Vigna, Silvina Escudero, Charlotte Caniggia, Belén Francese, Karina Jelinek, Ivana Nadal, Fernanda Callejón, Anabel Cherubito, Bárbara Silenzi, Adabel Guerrero y Celeste Muriega.La propuesta tiene un mecanismo similar al de OnlyFans, pero con una suscripción de 15 dólares americanos por perfil. Además, por un plus, se les permite a los usuarios acceder a contenido extra que va desde videollamadas a mensajes de texto. “Lo que genera es que, si bien hay menos cantidad de usuarios que en OnlyFans, tienen mucha más visibilidad en sus perfiles. Por eso, en líneas generales, las celebrities ganan mucho mejor”, señalaron.Al momento de referirse a los montos que ganan las creadoras de contenido soft-erótico, desde Divas Play Mundial indicaron que, en dos meses, pueden recaudar entre 2.000 y 30 mil dólares.En uno de los primeros posteo que realizó en la plataforma, Wanda lleva puesta una musculosa blanca que dice Divas Play en rojo y que deja entrever sus pechos, ya que está bajo la ducha. Más abajo escribió: “¡Bienvenidos! Nada mejor que una ducha para arrancar el día“. El posteo está escrito tanto en español como en italiano. Al respecto, desde la compañía explicaron que la elección de Wanda se debe a una búsqueda de “proyección al continente europeo”.Este proyecto es otro de los tantos que encabeza la mediática y, como no podía ser de otra manera, revolucionó en las redes sociales. A fines del año pasado, la expareja de Maxi López se animó a poner a prueba su talento y se lanzó como cantante con tres temas que obtuvieron un gran recibimiento en las plataformas de música.Su primer corte fue “Bad bitch”, el cual salió con un videoclip de, aproximadamente, un minuto. Con tan poca duración, la morocha logró posicionarse entre los temas más escuchados y catalogarlo como el tema del verano.Pero eso no fue todo, ya que también probó suerte con canción en portugués llamada “O Bicho vai pegar”, “Money” y “Tóxica”. Todos hitazos que la dejaron bien posicionada en los rankings musicales.