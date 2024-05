Emilia Mernes debió suspender su show y explicó: “el médico me lo pidió”

"Emilia Mernes":



Porque tuvo que reprogramar su show en el Movistar Arena por motivos de salud y salió al escenario para pedir disculpas.pic.twitter.com/7MtPyIcuEk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 4, 2024

Lo que se suponía que iba a ser una nueva noche de alegría, baile y música pop no pudo llegar a ser. Entre lágrimas y con la voz quebrada, este viernes Emilia Mernes anunció la suspensión de su show en el Movistar Arena. Inmediatamente, la sorpresa y la angustia invadió a los más de 14 mil fans que se encontraban en sus respectivos asientos, a la espera de la joven de Entre Ríos.”No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, comenzó diciendo la intérprete de “No_se_ve.mp3” visiblemente triste y con la voz quebrada.Entre los gestos de sorpresa del público, la artista continuó y explicó la situación: “El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá”. Una vez que la joven terminó, una integrante de su staff la acompañó hasta las escaleras y anunció: “Chicos, les voy a contar que esta función de hoy se reprograma para el martes a la misma hora. Si alguno necesita más información puede seguir las redes de Emi o las redes de Fénix Entertainment”.Tras la suspensión, desde la producción del evento emitieron un comunicado: “A punto de iniciar su show del 3 de mayo, Emilia se vio obligada a reprogramar su concierto por prescripción médica, anunciando la nueva fecha para el martes 7”. Esta modificación en el tour de la artista la obligó a posponer los demás shows de su gira, razón por la cual el documento continuó: “Los conciertos de Uruguay del 4 y 5 de mayo serán reprogramados para el 12 y 13 de mayo”.En el público también se encontraban las cantantes Lali Espósito y Cazzu, quienes dijeron presente en el estadio para acompañar a la joven en una nueva presentación de su tour.Por último, la carta detalla: “Sobre la hora del concierto, Emilia subió al escenario acompañada por su equipo para darle al público la triste noticia que no iba a poder realizar su espectáculo. Manifestó que intentó hasta último momento recomponerse pero no lo logró, para estar a la altura del show que merecen sus fans. Dado este imponderable, la fecha se reprogramó para el martes 7 de mayo a la misma hora. Los tickets con fecha 3 de mayo, son válidos para la nueva función del 7 de mayo. Se informará a través de redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos. Toda la información adicional será compartida en las RRSS de Emilia, Fenix Entertainment y Movistar Arena”.A la espera de sus shows en el Estadio Vélez Sarsfield, Emilia sigue con su gira “.MP3″ en Buenos Aires. A la joven aún le quedan tres presentaciones con una puesta en escena impactante, en la que destaca la escenografía, vestuario y coreografías que caracterizan los shows de la joven. El álbum .mp3 marca la reinvención de la cantante como artista de pop urbano, razón por la cual obtuvo reconocimiento con más de 3 billones de reproducciones en plataformas digitales. Además, destaca su participación en eventos destacados como el “Festival Equal” de Spotify y su nominación a los Premios Los 40.