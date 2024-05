Otros dos bancos privados lanzaron sus créditos hipotecarios UVA

Tras los anuncios del Banco Hipotecario y el Banco Ciudad, dos entidades privadas dieron a conocer los detalles de sus líneas de préstamos hipotecarios UVA que en los próximos días empezarán a ofrecer a sus clientes. Supervielle e ICBC ya fijaron sus tasas, plazos y montos para salir a competir con los bancos públicos que hicieron punta en el tema, con miles de consultas recibidas en los primeros días.



La línea de Supervielle no tendrá límite de monto, con una plazo máximo de 30 años y “la tasa más baja del mercado para quienes cobren su salario en el banco”: 4% en UVA durante los primeros 12 meses y 5% para el resto del préstamo. Para los clientes que no acrediten sus haberes, la tasa será del 8%.



Podrán tomar el préstamo quienes quieran comprar la vivienda, sea o no permanente siempre que cuenten con ingresos mínimos de $1 millón de pesos. Ese monto puede alcanzarse uniendo remuneraciones con cónyuges, concubinos o padres. La cuota mensual no podrá superar el 25% de los ingresos netos verificados.



Para ampliar o refaccionar la propiedad, el préstamo tendrá iguales condiciones que en el caso anterior pero el ingreso mínimo se reduce a 450.000 pesos. Desde mañana, en la web de Supervielle se podrán realizar simulaciones del préstamo y hacer consultas sobre otros requisitos del préstamo.



“Los créditos hipotecarios nos permiten volver a nuestra función natural como banco, que es captar el ahorro y canalizarlo para proyectos de largo plazo, de inversión, o como en este caso, financiamiento para adquisición de viviendas, generando un círculo virtuoso de impulso de la economía”, afirmó Patricio Supervielle, CEO de Grupo Supervielle.



En el caso de ICBC, los créditos hipotecarios UVA estarán destinados a la compra tanto a vivienda única como a segunda vivienda, refacción y ampliación. La relación de la cuota con el ingreso del solicitante es del 25%, con un plazo de hasta 15 años y una financiación de hasta el 75% del valor de venta de la propiedad a adquirir.



Cuánto vale la cuota



El anuncio de Supervielle e ICBC llegó después de que otros dos bancos con participación estatal hicieran públicas sus líneas. El Banco Nación, por su parte, también prepara la letra chica de su línea de hipotecarios UVA para lanzarla en el corto plazo.



La línea del Ciudad ofrece un monto de hasta 250 millones de pesos, a un plazo de hasta 20 años, en UVA más una tasa nominal anual del 5,5%. Permitirá financiar hasta el 75% del valor del inmueble a adquirir. A su vez, la relación cuota-ingreso no debe exceder el 25% de los ingresos del solicitante o, si lo prefiere, de su grupo familiar. Esta línea está disponible sin importar si se trata de vivienda permanente.



También se ofrece una línea especial para la compra de vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el Microcentro porteño. En este caso, la tasa será más baja, del 3,5%, más la actualización de la UVA. Esta línea específica acompaña el plan del Gobierno de CABA para desarrollar a través de incentivos a la vivienda y de beneficios impositivos en actividades estratégicas la zona comprendida entre las avenidas San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Leandro N. Alem y Paseo Colón.



En cuanto al valor de la cuota inicial, se calcula que cada $10 millones que se soliciten a 20 años para adquirir una vivienda en el Microcentro de CABA, la cuota mensual inicial es de $58.149. En el caso de la línea general, con la tasa de 5,5%, por el mismo plazo la cuota por cada $10 millones será de $68.943,32.



infobae

En el caso del Banco Hipotecario, el préstamo estará accesible a partir del 15 de mayo y será para la construcción o adquisición de una primera o segunda vivienda, con una tasa UVA de 4,25% para el primer año en el caso de que aquellos que cobren su sueldo en la entidad y de 8,5% para el resto del préstamo.



La crédito es por hasta $250 millones y se financia hasta el 80% del valor del inmueble. El solicitante deberá contar con el 20%. Se podrá pagar en hasta 30 años. También ofrece una línea para ampliación y refacción, con un monto máximo de $125 millones.



La cuota mensual no puede superar el 25% del ingreso de quien lo solicite y el Banco Hipotecario facilitará la conversión mediante la venta puente de dólar MEP en la misma sucursal.



En el Hipotecario, para un préstamo de de USD 40.000, la cuota mensual inicial es de $202.400, de modo que podrán acceder quienes demuestren ingresos por $809.600.



A modo de ejemplo, si el costo del inmueble es de USD 50.000, el solicitante tendría que poner inicialmente USD 10.000 de su bolsillo, más unos USD 4.500 por los gastos que devenga la operación.



En tanto, para una propiedad de USD 125.000, el crédito a gestionar sería de USD 100.000 y la cuota mensual ascendería a $505.000, lo que requiere ingresos por $2.020.000. Y dado que los gastos rondarían los USD 11.250, el total a cubrir por parte del comprador ascendería a USD 36.250.