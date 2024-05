Repudian dichos de ministro español que acusó a Milei de “ingerir sustancias"

Para quienes no lo sepan, el ministro Oscar Puente acusó a Javier Milei de "Consumir sustancias". https://t.co/Wx5ReorwjT pic.twitter.com/bhZwxMnLvB — Stanley del 56% (@stanleybostero) May 3, 2024

El Gobierno argentino publicó este viernes un comunicado de repudio contra el ministro de Transporte de España, Óscar Puente, quien había dicho que Javier Milei "ingirió sustancias".La disputa comenzó a raíz de las declaraciones del ministro Puente en una mesa redonda sobre redes sociales e imagen pública de políticos. Allí el funcionario español recomendó a los jóvenes ser ellos mismos y en tono de broma agregó que “hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”.En ese sentido Óscar Puente puso como ejemplo los casos del presidente argentino y del ex mandatario norteamericano Donald Trump. “No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, agregó.Asimismo, el funcionario español deslizó: “Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, dijo Puente.A partir de ese episodio, la respuesta del Gobierno argentino llegó a través de un fuerte descargo. "La Oficina del Presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei", inicia el comunicado oficial del Gobierno."El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", añade el texto.La frase de la Presidencia argentina hace referencia a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez desde hace más de 20 años, que está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción. En ese sentido, días atrás el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que se tomaba una licencia de unos días para resolver si seguía en su cargo o renunciaba, aunque después no sólo decidió quedarse, sino que se mostró dispuesto a volver a presentarse en otra elección.Por otra parte, el comunicado del gobierno argentino indica: “Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, continuó el comunicado.“Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad”, concluye el texto.Hasta el momento, no hubo respuesta oficial del presidente Pedro Sánchez ni de otros funcionarios del gobierno español.El fuerte cruce se da a menos de dos semanas del viaje que hará el mandatario argentino a Madrid, para participar de una actividad con Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultra derecha española y archienemigo de Sánchez. (Fuente: Clarín)