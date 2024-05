Complejo Social del Túnel: invitan a un abrazo simbólico para impedir concesión

Abrazo solidario



El Complejo Social del Túnel Subfluvial cuenta con una capacidad de alojamiento de 60 plazas, edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales, un salón comedor con capacidad para 150 personas y áreas recreativas. Además de una sala de proyecciones.El mismo está ubicado dentro del predio del ente que las ciudades de Paraná y Santa Fe.Este viernes, se conoció que directivos del Túnel analizan la posibilidad de concesionar este complejo “para generar rentabilidad", según dijo a, el director representante por Entre Ríos, Eduardo López Segura. Al tiempo que aclaró que “nunca se habló de una privatización” sino de “rentabilidad, no hay que confundirse”.Alertados sobre la intención de concesión, desde la Unión del Personal del Túnel (UPTH) convocaron a un abrazo simbólico para el próximo martes 7 a las 12.30 en el Complejo.En diálogo con el programade, María Cecilia Álvarez, secretaria general de UPTH, explicó que el complejo “es el lugar donde se realizan las visitas guiadas, y donde se alojan delegaciones (escuelas y clubes) que vienen de diferentes puntos del país”.Este sector recién fue habilitado al público el 13 de diciembre de 1973, “para cumplir una función social. Cada delegación que viene trae su almuerzo, su merienda, almuerzo y hace uso de las instalaciones”.Respecto a la idea de la concesión, se manifestó “en contra de los modos de anunciar algo así; los modos de comunicación no son los ideales y creemos que atrás hay un negocio de un tercero y si bien es un ente biprovincial, no entendemos el porqué de la urgencia de hacer una licitación para llamar a un privado”.Y sobre la actividad del martes, puntualizó: “Es una manera de movilizarnos como sindicato y trabajadores del ente. Más allá de ellos, queremos invitar a los jubilados y toda la sociedad que quiera acompañar en este abrazo simbólico para darle la importancia que merece esta obra y para que siga manteniendo el espíritu de complejo social”.Por su parte, María Paula Barbagelata, secretaria tesorera de UPTH, recordó que tras la reforma que se le hizo al complejo en el año 2020, “cuenta con alojamiento para que puedan dormir 60 personas y tienen a disposición un comedor para que puedan cocinarse”.“El espacio del complejo social está totalmente aceitado”, afirmó. “Trabajo en el área de convenios y pasantías con todas las universidades y realmente da un poco de pena (la concesión) porque funciona perfectamente. Damos la posibilidad de crecimiento a los chicos que estudian Turismo porque hacen pasantías y hacemos visitas guiadas gratuitas. Instamos a poder armar una mesa porque hay muchos implicados interesados, está el turismo de la provincia de Santa Fe, el de Entre Ríos, el municipio de Paraná, de Santa Fe, nos implica a todos y por eso lo que queremos plantear como una preocupación a la sociedad”.Finalmente, Álvarez aclaró que desde el sindicato “instamos al diálogo, más allá de movilizarnos y creemos que un tema tan importante, necesita de la participación de todas las partes”.