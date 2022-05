Alfano está saliendo con un hombre que encaró en un supermercado

Cómo encaró en el supermercado

Sin aviso y aprovechando la cercanía entre los estudios donde trabajan, Graciela Alfano visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine). La panelista Estefania Berardi improvisó unas preguntas y le consultó si estaba sola. Su respuesta fue categórica: “Nunca, jamás en mi vida estoy sola porque tengo un problema, que me aburro de mí misma”.“Yo estaba buscando un tipo normal, esos que van al supermercado y compran verduras. Y lo encontré. Encontré un ser humano. Lo conocí en un lugar normal, en un supermercado”, reveló.Lo que más le gustó de Juan, su nueva conquista, es que es “un tipo normal”. “A mí siempre me están persiguiendo esas estrellas, íconos, tipos mega narcisistas que te cosifican o tipos mega ‘millo’ que te mandan mensajes como: ‘Quiero comprarte de todo, hasta tus abogados quiero pagar’... O sea, eso es mucho y me da como terror”, aseguró Alfano.Graciela Alfano contó los detalles de cómo fue que lo encaró a Juan. “Viste que siempre las minas somos las que buscamos”, dijo en el comienzo de su relato. “Yo ni siquiera uso chango, voy tan rápido que llevo todo el mano”, agregó sobre sus hábitos a la hora de hacer las compras.Sobre la primera impresión de su nuevo amor comentó: “Lo veo de atrás y le veo la cola parada, entonces digo: ‘hace gym’ porque por la edad venía con canas. Le vi cara de pibe que lee, que tiene idea de algo. Dije: ‘tiene cara de rock and roll’”.“Esto me da vergüenza, pero lo voy a contar“, anunció Graciela. “Agarré una lata de arvejas sin sal y otra con sal, me acerqué y le dije: ‘Perdón, viste que con el covid no hay que comer mucha sal, ¿vos usas algo de esto?’ obvio sacando un poco de cola y tetas”, explicó la ícono sobre su táctica a la hora de encarar.No solo picó: “Lo peor es que me empezó a dar una explicación del tema”. Enseguida intercambiaron sus cuentas de Instagram y mensaje directo va, mensaje directo viene, se encontraron y empezaron una linda historia. Fuente: (Tn)