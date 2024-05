Intentaron estafarlo por WhatsApp y terminó sacándoles dinero a los ladrones

Un joven fue víctima de un intento de estafa virtual, pero con ingenio logró sacar provecho de la situación que terminó a su favor. Los detalles de la maniobra.Todo ocurrió este lunes a la noche, cuando “Esteban”, el nombre de fantasía que tendrá el joven ya que se resguarda su identidad, recibió un mensaje de WhatsApp, supuestamente de parte de su abuelo paterno en el que le pedía plata.Esteban estaba en la universidad cuando desde el número de su abuelo le preguntaron si tenía dinero “para transferir”. “Necesito si podés prestarme 40 mil pesos”, ese fue el monto solicitado en un principio.“¿Tan poco? Qué raro vos pidiendo poca plata”, le respondió rápidamente el joven, quien además aseguró que podía llegar a esa cifra como préstamo para su abuelo. Sin embargo, cuando obtuvo los datos para hacer la transferencia, volcó la situación a su favor.Les dijo a los estafadores que no podía girarles el dinero porque no tenía datos en su celular para realizar la transacción: “Si necesitás urgente, de última, cargame crédito y te transfiero. Si no, esperá, que llego a casa”, les avisó. Así fue como el abuelo le planteó que sólo podía pasarle 500 pesos, al menos, para abrir la aplicación de Mercado Pago.Pocos minutos después, Esteban recibió la plata, pero le aclaró que estaba por comenzar una nueva clase en la universidad y que, por lo tanto, el acuerdo debía esperar para concretarse. “Dale, que necesito”, le reclamó impaciente el presunto abuelo. Luego, no volvieron a insistir.Allí fue cuando el intento de estafa quedó en evidencia: “No le robaron el celular. Aparentemente, se conectan al WhatsApp de otra persona consiguiendo un código de verificación, persuadiendo”, explicó una fuente cercana al caso.Lo que sucedió en realidad fue que el joven supo desde un principio lo que estaba sucediendo. Su padre, quien se encontraba con el abuelo, le avisó antes de recibir estos mensajes que también habían intentado estafarlo.Por suerte, el abuelo de Esteban sólo tuvo que cambiar el número de teléfono, pero nadie en la familia cayó en la trampa para sacarles plata. Por el momento, no se sabe con exactitud cómo lo lograron, pero se sospecha de un robo de datos a través de las redes.