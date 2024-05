El Gobierno defendió el régimen para incentivar grandes inversiones

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió este miércoles el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Ley Bases por establecer beneficios impositivos para inversores extranjeros.



“Es difícil entender la crítica a que alguien quiera invertir y se quiera llevar la ganancia. ¿Cuál es la crítica?”, se preguntó Adorni.



En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el portavoz aseguró que “eso de ‘me llevo las ganancias sin dejar nada’ no ocurre nunca” y que “la inversión es un elemento necesario para crecer e ir combatiendo la pobreza y tener un país distinto”.



“Es interesante la discusión, plantea otra de las frases o los lemas durante tanto tiempo, el de que si te llevás las ganancias, sos un jugador. Y lo cierto es que cuando vos invertís, me puede pasar a mí, más allá de que puedo hacerme rico, vas en el medio generando riqueza, vas movilizando un montón de otros rubros que dinamizan la economía”, justificó Adorni.



Y cerró, en esa línea: “Hay que motivar no solo la inversión extranjera, sino que cualquiera lo haga, que apueste a contratar, a ampliarse, a ser emprendedor. Así que invitamos a todos, sean del exterior, o sean argentinos, a invertir en Argentina”.



El capítulo que contiene el RIGI es uno de los más cuestionados por quienes se oponen a la Ley Bases. En un acto llevado a cabo la tarde del martes, Cristina Kirchner planteó que se trata de “un estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI”.



“A partir del tercer año la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del BCRA. Pero, pregunto yo, y les pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el FMI, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de la deuda soberana: ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no entran dólares? ¿Con qué dólares van a pagarle al FMI y sostener el desarrollo de las industrias que evidentemente no le importan a nadie? O a lo mejor el objetivo es seguir que nos sigamos endeudando eternamente. ¿Cómo vamos a dejar la energía de esta manera, olvidándonos del autoabastecimiento interno?”, planteó la ex vicepresidenta.



Un aspecto fundamental de la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares. Entre otros puntos, da beneficios fiscales que alcanzan a impuestos nacionales y provinciales: exenciones de derechos de importación, el impuesto PAIS, tasa estadística (de jurisdicción nacional) y “de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”. Esto incluye desde tasas municipales hasta el impuesto inmobiliario o el cuestionado impuesto a los Ingresos Brutos, de recaudación provincial. (TN)