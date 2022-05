Graciela Alfano: "Soy una figura, no fui una panelista"

El paso de Graciela Alfano por Socios del espectáculo, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, fue fugaz, ya que, a un mes y medio del debut, la actriz anunció su renuncia en vivo y nunca más volvió.



En su momento, argumentó que no se sentía cómoda en el panel que compartía con Karina Iavícoli, Paula Varela y Luli Fernández y que tampoco sintió que los conductores le dieran el lugar que merecía, pero a varias semanas de su salida, se animó a analizar los motivos que la alejaron del proyecto de ElTrece.



"Yo no era una panelista, soy una figura, Graciela Alfano, y fui convocada por Adrián Suar para que el comienzo del programa tuviera toda la energía necesaria. Si ponés a Graciela Alfano no es lo mismo que cualquier nombre. Mi sueldo era uno de los más importantes del canal, para apoyar a un producto que, creo, funciona muy bien desde el comienzo", explicó en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.



"Cumplí con lo que pude hacer, pero después no encontré mi espacio, mi lugar, y me fui", sumó.



Para Alfano, su determinación tiene que ver con la trayectoria que tiene hace décadas en los medios y señaló que sus ex compañeros no la comprendían por tener diferentes recorridos: "Es difícil entender a alguien como yo cuando no pasaste por esta carrera. Yo no tuve un éxito como Mirtha o Susana, con una sola cosa permanente, sino que he pasado por muchas cosas y en todas he tenido éxito, pero me aburro y me voy".



Por otra parte, aseguró que no le interesa estar al frente y que se encuentra en el "mejor momento de su carrera": "Quiero hacer cosas nuevas y sigo buscando", declaró.



"Mis amigos de la vida me dicen: ´Vos sos una intelectual, ¿Qué hacés en Socio del espectáculo?´ Pero yo me guío por lo que tengo ganas y por supuesto que volvería al programa como invitada", añadió.



En referencia a la situación actual de la Argentina, Alfano se mostró preocupada por la población más joven.



"Como madre me preocupan los chicos que no comen, porque es fundamental para el desarrollo de las neuronas. Con un 58 % de pobreza, están mandando el país al fracaso, porque los niños y jóvenes no se pueden desarrollar", manifestó, a la vez que le propuso a los políticos dejar los conflictos de lado para resolver este tipo de problemas.