Concientizan en el Día Mundial del Asma: síntomas y cómo prevenir

El Día Mundial del Asma se celebra este martes 7 de mayo bajó el lema “La educación sobre el asma empodera”.dialogó con la doctora Cecilia Cavallo, quien expresó: “La idea es concientizar a la población de la patología, sobre todo a pacientes y médicos, para tomar dimensión de la enfermedad, tener un diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y evitar la comorbilidades”.Respecto a los síntomas, la médica explicó que “el asma es una inflamación de la vía aérea inferior crónica, pero reversible. El bronquio se inflama, pero responde con los cambios de tiempo. El 80% de los casos se da por alergias asociadas”.“La inflamación va y viene por inhalación de irritantes, lo que provoca el cierre del pecho. Se presenta con dificultad al respirar y se siente una sensación de opresión, en los niños es común el silbido y la falta de aire, que puede ir acompañado o no de tos”, agregó.En cuanto a los diagnósticos, dijo que “tienen que pasar 6 años para realizar uno correcto, ya que puede ser asma o una hiperactividad bronquial propia del niño”.Luego, comentó: “El broncoespasmo es un síntoma. Si el paciente cursa un cuadro viral, puede tener broncoespasmo pero es meramente viral. Si ese broncoespasmo el niño lo hace al correr o hacer una actividad física, hay que estudiar ya que puede ser asma”.La patología puede presentarse a cualquier edad, aunque en adultos es más difícil realizar el diagnóstico. “No es común y son más severos que en la infancia. Puede ser que fue controlado y tratado, pero puede volver en otro momento de la vida”, indicó.De los tratamientos, la doctora Cavallo explicó: “primero hay que hacer una espirometria y luego, dependiendo la severidad del asma, se usan los inhaladores bronquiales”: es un broncodilatador que abre el bronquio durante cuatro horas y se cierra, solo se usa en las crisis.: son corticoides inhalados que van a los bronquios y eso con la respiración se eliminan. Son corticoides que no tienen ninguna contraindicación, a diferencia del corticoide por boca, que si se usa indiscriminadamente puede tener consecuencias a futuro.Tras comentar sobre los tratamientos, Cecilia Cavallo resaltó que ”es importante controlar los síntomas, hacerse los pufs, adherirse a los tratamientos médicos, que son fundamentales, tener su medicación, vacunarse para la gripe, en el caso de los asmáticos, la vacuna del neumococo y el control ambiental en la casa”.Para finalizar, destacó que “la tasa de mortalidad en asma antes era muy alta y hoy en nuestro país es de 400 personas por año. Con los tratamientos que hay no debería haber muerte por asma”.