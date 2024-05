Lula: “La tragedia climática, cuya dimensión nadie imaginaba, no acabó”

Internacionales El agua no da tregua al sur de Brasil y temen por desabastecimiento de alimentos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que "la tragedia climática" en el sur del país fruto de unas históricas inundaciones "aún no ha acabado", tras registrar al menos 90 muertos, 132 desaparecidos y cuantiosos daños materiales."Es una tragedia climática cuya dimensión nadie imaginaba y no acabó. El agua está bajando a otros lugares y va a llegar a otros municipios, y eso es muy grave", advirtió el mandatario en una entrevista en la red pública EBC. Mientras, en el estado de Rio Grande do Sul, y especialmente en su capital, Porto Alegre, se registraban saqueos y robos.Según el último balance de la Defensa Civil, las lluvias torrenciales de la última semana en el estado de Rio Grande do Sul han causado por lo menos"Estamos 100% comprometidos con la ayuda a Rio Grande do Sul. Brasil debe mucho a Rio Grande do Sul", una región con un potente sector agropecuario, y "no faltarán recursos para atender sus necesidades", prometió el mandatario socialdemócrata."Es muy triste, pero quiero garantizarles que el Gobierno federal hará todo lo posible para recuperar a Rio Grande do Sul porque Brasil necesita a Rio Grande do Sul. No faltará empeño por nuestra parte", insistió.En entrevista con RFI la médica Diana Cascán alerta desde Porto Alegre sobre la necesidad de rescatar a numerosas personas que siguen atrapadas por las inundaciones que afectan a esa ciudad y a centenares de otras localidades en el sur de Brasil, país que está viviendo la peor catástrofe climática en la región.Hay una, si bien la prioridad es rescatar a muchas personas que siguen incomunicadas."Lo que más se necesita en este momento es rescatar a las personas. Porque solo se puede llegar a ciertos lugares por vía aérea o acuática, pues las vías terrestres están bloqueadas. La subida del río fue de unos cinco metros, incluso más. Todavía hay personas que se han refugiado en los techos de sus casas y necesitan ser rescatados. Muchos no pueden salir de sus apartamentos. Hay barrios que están sin energía eléctrica y sin agua", dice a RFI la médica intensivista paraguaya Diana Cascán desde Porto Alegre."Es muy difícil llevar los insumos necesarios a los damnificados porque, repito, no hay vías terrestres para hacerlo. Solo es posible por vía aérea. En ciertos lugares hay que bajarse en el aeropuerto de Florianópolis porque el aeropuerto de la ciudad de Porto Alegre está cerrado a causa de las inundaciones", agrega la especialista.Se estima que unas 153.000 personas en el sur de Brasil han abandonado sus casas debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos en el estado de Rio Grande do Sul. En Porto Alegre, la capital del estado, numerosos sectores continúan sumergidos.