Sabrina Rojas reveló con qué conductor estuvo de novia cuando tenía 18 años

Sabrina Rojas, una vez más, fue el centro de atención cuando sorprendió al revelar qué famoso conductor fue su novio cuando ella tenía 18 años. “Salimos un tiempo, lo quiero”, dijo sin ningún tapujo.En medio de los rumores que la vinculan con Juan Martino, la actriz no tuvo ningún inconveniente en hablar de sus examores e hizo hincapié en uno en particular.Fue durante el programa Pasó en América (América TV) cuando Augusto Tartúfoli le dio el pie, luego de hablar sobre la guerra entre Gaby Mandato y Evangelina Anderson, quienes formaron parte del mundo de la bailanta.En ese contexto, Rojas aprovechó para enviarle un saludo a, quien fue su pareja y que por aquel entonces conducía Pasión de sábado. “Le mandamos un beso”, expresó.Sin embargo, Tartu no dejó pasar la oportunidad y agregó: “¿Querés contar algo?”. A lo que ella enseguida respondió: “No, lo quiero a Hernán, le mando un beso”. Pero la situación no quedó allí, sino que acto seguido ella agregó: “Sí,”.“Tu lista de anécdotas es interminable, es una cosa de locos”, le dijo él ya más divertido por la situación.